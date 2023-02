Urfi Javed Bestfriend: इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को उर्फी जावेद ने बनाया बेस्ट फ्रेंड! बोलीं- उनके खिलाफ एक शब्द...

Urfi Javed Best Friend Kangana Ranaut: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अतरंगी फैशन और बेबाक अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर ही सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. हाल ही में उर्फी ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) से ट्विटर पर पंगा मोल ले लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर ट्विटर वॉर भी हुआ. ट्विटर वॉर के बाद उर्फी जावेद ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut Twitter) को अपना बेस्ट फ्रेंड बता दिया है. ऐसे में नेटीजन्स के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर उर्फी के बदले-बदले सुरों का मतलब क्या है.

Urfi Javed की नई दोस्ती!

उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) हाल ही में जब एक कैफे के बाहर स्पॉट हुई थीं, तभी उन्होंने कंगना (Kangana Ranaut Movies) रनौत को अपनी बेस्ट फ्रेंड बताया था. लेकिन लोगों को ट्विटर वॉर के बाद दोनों की दोस्ती का कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है. दरअसल, कंगना और उर्फी (Kangana and Urfi Twitter) में ट्विटर पर कई बातें एक दूसरे को बोली गई थीं. इसकी शुरुआत 'पठान' फिल्म को लेकर कंगना के ट्वीट से हुई थी. जहां कंगना (Kangana Ranaut Tweet) कहा था कि खान एक्टर्स और मुस्लिम एक्ट्रेसेस को ज्यादा प्यार मिला है, इतना ही नहीं कंगना ने उर्फी को टैग करते हुए कहा था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए.

In India there was Queen called Mahadevi Akka,who loved Shiva her husband before the court said if she loved Shiva n not him then she shouldn’t take anything from him,she dropped all her clothes left the palace and never covered her body again.

Clothes and a lack of them (cont ) https://t.co/g9mtjYE5oz

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 31, 2023