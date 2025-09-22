ये सुपरस्टार नहीं बनना चाहता था हीरो, शेफ बनने का सपना रह गया अधूरा, बोले- 'जो आप सोचते हैं...'

Dhanush on His Career: दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक धनुष अपनी आगामी फिल्म 'इडली कढ़ाई' में एक इडली की दुकान चलाने वाले के रोल में दिखाई देंगे. उन्होंने बताया कि कभी वह अभिनेता नहीं, शेफ बनने का सपना देखते थे. हाल ही में कोयंबटूर में आयोजित एक कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था. इस इवेंट में बोलते हुए धनुष ने कहा, 'मुझे नहीं पता क्यों मुझे शेफ की भूमिकाएं मिलती रहती हैं. मैं खाना बनाना चाहता था. मैं शेफ बनना चाहता था. शायद मेरी ऐसी इच्छा थी, इसलिए मुझे ऐसी फिल्में और भूमिकाएं मिल रही हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'जगमे थांधीराम' में मैंने पराठे बनाए, 'तिरुचित्रम्बालम' में मैं एक डिलीवरी बॉय था. 'रायन' में मेरी एक फास्ट फूड की दुकान थी. इस फिल्म में मैं इडली बनाता हूं. जब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूं, तब भी मुझे शेफ का किरदार मिल जाता है और जब दूसरे निर्देशक संपर्क करते हैं तो वह भी मुझे ऐसे ही रोल ऑफर कर देते हैं. शायद यह मेरी अभिव्यक्ति और जुनून की वजह से होता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं. अभिव्यक्ति की शक्ति मेरे अभिनेता बनने के बाद भी मेरे साथ है. युवाओं को जीवन में जो हासिल करना है, उसे साकार करना चाहिए. उन्हें विश्वास होना चाहिए कि जो उन्होंने सोचा था, वह पहले ही हासिल हो चुका है. उन्हें उस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. जीवन में कोई भी जो चाहे हासिल कर सकता है. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहें और उस पर काम करते रहें. अपने सपनों को साकार करें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें. मैं बस वही कह रहा हूं जो मेरे जीवन में मेरे साथ हुआ.'

धनुष ने कहा कि ये एक फैमिली फिल्म है, इसे लोग परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं. धनुष की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है. फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी. इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म में धनुष की नानी भी पहली बार एक्टिंग करती दिखाई देंगी.