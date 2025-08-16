‘लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को…’, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पहले ही ब्लॉग में अपना दर्द किया बयां!

बॉलीवुड के एक्सप्रेशन किंग कहे जाने वाले गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा अपने बेबाक और तेज तर्रार अंदाज से फैंस के बीच अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. वहीं सुनीता आहूजा ने हाल ही में यूट्यूब पर अपना एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया है जिस पर उन्होंने 20 मिनट का पहला ब्लॉग अपडेट किया है. इस ब्लॉग में वो खूब मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं.

सुनीता आहूजा इस वीडियो में चंडीगढ़ के लिए ट्रैवल करती हुई नजर आ रही हैं इस जर्नी के दौरान उन्होंने बीच में मां महाकाली के दर्शन भी किए. वहीं इस यूट्यूब ब्लॉग में सुनीता अपने परिवार पर पिछले साल आए संकट के बारे में बात करते हुए भावुक होती हुई दिखाई दे रही हैं.

इस ब्लॉग को बनाते समय सुनीता बीते साल के बारे में बात करते हुए भावुक हो गई थीं उन्होंने बताया कि पिछले साल लोगों ने उन्हें न जाने क्या कुछ नहीं कहा और उनके परिवार के बारे में भी कई गलत बातें कही थीं. इमोशनल होते हुए उन्होंने बताया कि शादी से पहले उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरा शादीशुदा जीवन सफल और खुशहाल रहे. वहीं सुनीता काले जादू को लेकर बात करते हुए नजर आई थीं. उन्होंने वीडियो में कहा कि उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना किया है और उनके परिवार को दुख पहुंचाया है.

इस यूट्यूब ब्लॉग में एयरपोर्ट पर एंट्री लेते समय सुनीता आहूजा दूसरे सेलेब्स को मस्ती में ट्रोल करते हुए कहती हैं कि उन्हें दुसरों की तरह पैपराजी की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं एक फैन उनसे पूछते हैं कि गोविंदा कुछ समय पहले खबरों में थे जिस पर सुनीता अपने पति गोविंदा को टीज करते हुए जवाब देती हैं कि 'हां! वो सुनीता का पति है ना. इसलिए उन्हें न्यूज में रहना पड़ेगा.'