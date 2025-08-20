फिर सुर्खियों में आईं महेश बाबू की बेटी, फैंस को किया अलर्ट, फैन फॉलोइंग में 13 साल की सितारा ने बड़े-बड़े स्टारकिड्स को दी मात

Mahesh Babu: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की बेटी सितारा घट्टमनेनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. उनके इस पोस्ट ने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया. उनके 2 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग है.
Trending Photos
Mahesh Babu Daughter Sitara: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की बेटी सितारा घट्टमनेनी केवल 13 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मैसेज शेयर किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने अपने फैंस को बताया कि उनके नाम से फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं.
अपने इस मैसेज में सितारा ने अपने फैंस से अपील की है कि वे सावधान रहें और किसी भी फेक अकाउंट के झांसे में न आएं. सितारा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साफ कहा कि उनका सिर्फ यही एक ऑफिशियल अकाउंट है. उन्होंने लिखा कि वे इंस्टाग्राम के अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं हैं. इसलिए अगर किसी को उनके नाम से फेसबुक, ट्विटर या किसी और साइट पर अकाउंट दिखे, तो उस पर भरोसा न करें.
सितारा ने अपने फैंस को किया अलर्ट
उन्होंने अपने दोस्तों, परिवार और फैंस से खासतौर पर इस बात का ध्यान रखने को कहा. हालांकि, ये कोई पहली बार नहीं है जब सितारा ने इस तरह की समस्या पर बात की है. इससे पहले भी सितारा की मां नम्रता शिरोडकर ने फेक अकाउंट्स को लेकर चेतावनी दी थी. उस समय उन्होंने एक ऑफिशियल बयान जारी कर फैंस से सतर्क रहने की अपील की थी. उन्होंने बताया था कि लोग सितारा के नाम पर गलत तरीके से अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.
31 साल पुराने इस गाने को सुनकर खड़े हो गए थे लोगों के कान, खूब मचा था बवाल, डबल मीनिंग से भरी पड़ी एक-एक लाइन
फेक अकाउंट से हो रही थी धोखाधड़ी
पिछले साल तो ये मामला पुलिस तक पहुंच गया था. उस वक्त मदापुर पुलिस ने महेश बाबू की टीम के साथ मिलकर जांच शुरू की थी. जांच में सामने आया कि कुछ लोग सितारा के नाम से अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी कर रहे थे. वे फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट लिंक भेजकर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें. सितारा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टार से कम नहीं है.
मॉडलिंग की दुनिया में रख चुकी कदम
सितारा अक्सर डांस रील्स, वीडियो और अपनी पर्सनल लाइफ के छोटे-छोटे पल फैंस के साथ शेयर करती हैं. उनकी हर पोस्ट को लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं. इसी वजह से फेक अकाउंट्स बनाने वाले लोग भी उन्हें निशाना बनाते हैं. हालांकि, सितारा ने अभी तक फिल्मों में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया है. वे कई एड्स में नजर आ चुकी हैं और इनमें से दो एड उन्होंने अपने पिता महेश बाबू के साथ किए थे. उनके फैंस को उम्मीद है कि भविष्य में वह बड़े पर्दे पर भी नजर आएंगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.