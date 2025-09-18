Nayanthara ने इस खास अंदाज में पति Vignesh को किया बर्थ विश, बोलीं- ‘मेरा दिल, मेरा घर..’

नयनतारा साउथ इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें लेडी सुपरस्टार का टाइटल दिया गया है. नयनतारा ने अपने फिल्मी करियर में अब तक एक से बढ़कर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. वहीं उनकी दमदार एक्टिंग और सुंदरता के चलते फैंस उनकी हर फिल्म को थिएटर में देखना पसंद करते हैं. एक्ट्रेस और उनके पति विग्नेश को साउथ इंडस्ट्री में पावर कपल कहा जाता है आज उनके पति के जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस ने एक स्वीट फैमिली फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

बर्थडे विश

नयनतारा ने सोशल मीडिया पर पति विग्नेश के 40वें बर्थडे पर फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरा दिल,मेरा घर और मेरा सब कुछ- हमेशा हैप्पी बर्थ डे.’ इंस्टाग्राम की इन फोटोज में एक्ट्रेस के पति के साथ उनके दोनों बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. नयनतारा और विग्नेश एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे थे जिसके बाद दोनों ने साल 2022 में शादी के बंधन में बंध गए थे. वहीं 2022 में ही कपल के घर दो जुड़वा बच्चों का वेलकम किया गया, एक्ट्रेस के दोनों बच्चे सरोगेसी से हुए थे.

वर्क अपडेट

वहीं नयनतारा की फिल्मों की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' जल्द ही रिलीज होगी. इससे पहले वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री Nayanthara: Beyond the fairytale और शाहरुख खान के साथ फिल्म 'जवान' में नजर आई थीं. फिल्म 'जवान' में नयनतारा ने अपने जबरदस्त एक्शन सीन्स से फैंस को चौंका दिया था.