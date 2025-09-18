 Nayanthara ने इस खास अंदाज में पति Vignesh को किया बर्थ विश, बोलीं- ‘मेरा दिल, मेरा घर..’
Advertisement
trendingNow12927830
Hindi Newsबॉलीवुड

Nayanthara ने इस खास अंदाज में पति Vignesh को किया बर्थ विश, बोलीं- ‘मेरा दिल, मेरा घर..’

लेडी सुपरस्टार नयनतारा और उनके पति विग्नेश साउथ इंडस्ट्री के पॉवर कपल कहे जाते हैं. वहीं एक्ट्रेस ने अपने पति के जन्मदिन पर प्यारी फोटो को शेयर कर खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nayanthara ने इस खास अंदाज में पति Vignesh को किया बर्थ विश, बोलीं- ‘मेरा दिल, मेरा घर..’

नयनतारा साउथ इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें लेडी सुपरस्टार का टाइटल दिया गया है. नयनतारा ने अपने फिल्मी करियर में अब तक एक से बढ़कर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. वहीं उनकी दमदार एक्टिंग और सुंदरता के चलते फैंस उनकी हर फिल्म को थिएटर में देखना पसंद करते हैं. एक्ट्रेस और उनके पति विग्नेश को साउथ इंडस्ट्री में पावर कपल कहा जाता है आज उनके पति के जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस ने एक स्वीट फैमिली फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

यह भी पढे़ं: साउथ की इस फिल्म से Disha patani ने मारी थी एंट्री, इन दो फिल्मों ने की 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

बर्थडे विश
नयनतारा ने सोशल मीडिया पर पति विग्नेश के 40वें बर्थडे पर फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरा दिल,मेरा घर और मेरा सब कुछ- हमेशा हैप्पी बर्थ डे.’ इंस्टाग्राम की इन फोटोज में एक्ट्रेस के पति के साथ उनके दोनों बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. नयनतारा और विग्नेश एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे थे जिसके बाद दोनों ने साल 2022 में शादी के बंधन में बंध गए थे. वहीं 2022 में ही कपल के घर दो जुड़वा बच्चों का वेलकम किया गया, एक्ट्रेस के दोनों बच्चे सरोगेसी से हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

वर्क अपडेट
वहीं नयनतारा की फिल्मों की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' जल्द ही रिलीज होगी. इससे पहले वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री Nayanthara: Beyond the fairytale और शाहरुख खान के साथ फिल्म 'जवान' में नजर आई थीं. फिल्म 'जवान' में नयनतारा ने अपने जबरदस्त एक्शन सीन्स से फैंस को चौंका दिया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Nayantharanayanthara husband vignesh birthday

Trending news

DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
;