तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का 22 जून को बर्थडे था. इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी. लेकिन एक चीज जिसको लेकर चर्चा हुई वो ये कि रजनीकांत ने विजय को पब्लिकली विश नहीं किया. अब रजनीकांत ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ दी है. सुपरस्टार रजनीकांत ने बुधवार को कहा कि “जो लोग हमें पसंद नहीं करते, वे चाहे हम कुछ भी कर लें, हमें पसंद नहीं करेंगे और जो लोग हमें पसंद करते हैं, वे हर हाल में हमारा समर्थन करते रहेंगे.”
रजनीकांत ने यह टिप्पणी चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां उनकी 173वीं फिल्म थर्मन का टाइटल और फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया गया. हालांकि, यह कार्यक्रम फिल्म के लॉन्च के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन आलोचना और जनधारणा को लेकर रजनीकांत की टिप्पणी ही चर्चा का मुख्य विषय बन गई.
समारोह को संबोधित करते हुए रजनीकांत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अक्सर विरोधाभासी अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा, “अगर हम चुप रहते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम बोलते क्यों नहीं. जब हम बोलना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं कि बोलते रहिए. और जब लगातार बोलते हैं तो वही लोग कहते हैं कि चुप ही रहना चाहिए था. हमें यह समझना चाहिए कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते, वे चाहे हम कुछ भी कर लें, हमें पसंद नहीं करेंगे. वहीं जो लोग हमें पसंद करते हैं, वे हर स्थिति में हमारा समर्थन करेंगे. यह उम्मीद करना कि हर कोई हमारी सराहना करेगा, मूर्खता है.”
उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई. कई लोगों ने इसे तमिलनाडु की हालिया राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर देखा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री विजय की सार्वजनिक संवाद शैली और विधानसभा में दिए गए भाषणों को लेकर आलोचना हुई है. मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में विजय के जवाब ने भी काफी राजनीतिक चर्चा बटोरी थी.
ऐसे माहौल में रजनीकांत की टिप्पणी को कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए अप्रत्यक्ष समर्थन या सलाह के रूप में देखा. हालांकि अन्य लोगों का कहना है कि अभिनेता केवल आलोचनाओं और सार्वजनिक जीवन के दबावों से निपटने को लेकर अपने व्यक्तिगत विचार साझा कर रहे थे.
इस बयान ने विधानसभा चुनावों से पहले रजनीकांत की उस टिप्पणी की भी याद दिला दी, जिसमें उन्होंने युवाओं को फिल्मी सितारों का अंधानुकरण न करने की सलाह दी थी. उस वक्त भी उनके बयान के राजनीतिक मायने निकाले गए थे और विवाद खड़ा हुआ था. रजनीकांत की 173वीं फिल्म, जिसे पहले “थलाइवर 173” के नाम से जाना जा रहा था, का निर्देशन अश्वथ मारिमुथु करेंगे. फिल्म का निर्माण कमल हासन के बैनर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के तहत किया जा रहा है.
फिल्म जगत की रिपोर्टों के अनुसार, निर्देशक शंकर इसमें मुख्य खलनायक की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि मलयालम अभिनेता बेसिल जोसेफ के रजनीकांत के बेटे की भूमिका निभाने की संभावना है. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर तैयार करेंगे. फिल्म की घोषणा से प्रशंसकों में उत्साह जरूर बढ़ा, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के काफी देर बाद तक रजनीकांत की आलोचना और जनधारणा पर की गई टिप्पणी ही चर्चा का केंद्र बनी रही.