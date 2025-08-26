साउथ के इस सुपरस्टार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्शन हीरो बन फिल्म इंडस्ट्री पर किया 50 साल राज

साउथ इंडस्ट्री के हीरो इन दिनों न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि फैंस के दिलों पर भी राज कर रहे हैं. वहीं साउथ के सुपरस्टार्स बॉलीवुड में भी खूब धमाल मचा रहे हैं. आज हम अपनी इस स्टोरी में एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी सफर में हर बार सिर्फ मुख्य किरदार ही किया है. नहीं इस हीरो की ऑडियंस के बीच इतनी ज्यादा डिमांड थी कि फिल्म में एक्टर की एंट्री होते ही फैंस क्रेजी हो जाते थे और एक समय तो ऐसा था जब इस हीरो के नाम से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रूल करती थीं.

यह भी पढ़ें: Govinda में इस एक्टर की झलक देख Sunita Ahuja ने शादी के लिए भरी थी हामी, हीरो के प्यार में थीं दीवानी!

साउथ सुपरस्टार

आज हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं वो एक्शन हीरो नंदमुरी बालकृष्ण हैं जिनका दमदार एक्शन देखकर फैंस थिएटर में खुद को सीटियां बजाने से रोक नहीं पाते हैं. एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण ने कथानायकुडु, डाकू महाराज, वीरा सिम्हा रेड्डी और अन्नादम्मुला अनुबन्धम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं. मगर आज सुपरस्टार की किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा बनाए गए एक रिकॉर्ड की चर्चा करेंगे. दरअसल सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के इंडस्ट्री में पाचास साल पूरे हो गए हैं इस खास मौके पर एक्टर ने अपने नाम एक रिकॉर्ड खड़ा कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

#50YearsOfNBK

Admired by people across generations and celebrated for his dedication and passion for cinema, Shri Nandamuri Balakrishna Garu’s journey as a lead hero for 50 years stands as a golden chapter in Indian film history. The recognition by the World Book of Records, UK… pic.twitter.com/aEcs57knSY — N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 24, 2025

#50YearsOfNBK

साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण को ‘वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, यूके गोल्ड एडिशन’ से सम्मानित किया गया है. जिसके बाद एक्टर को साउथ इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सुपरस्टार और नेताओं से शुभकामनाएं मिल रही हैं. वहीं इस खास मौके पर उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पिता नंदमुरी बालकृष्ण आइकन कह कर बधाई दी. वहीं सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने एक हैशटैग बना दिया है जो कि तेजी ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम फैंस ने #50YearsOfNBK दिया है.