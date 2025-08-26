साउथ के इस सुपरस्टार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्शन हीरो बन फिल्म इंडस्ट्री पर किया 50 साल राज
साउथ के इस सुपरस्टार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्शन हीरो बन फिल्म इंडस्ट्री पर किया 50 साल राज

50 Years NBK: साउथ के इस सुपरस्टार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है एक्टर ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ मैन लीड में ही काम किया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:03 AM IST
साउथ इंडस्ट्री के हीरो इन दिनों न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि फैंस के दिलों पर भी राज कर रहे हैं. वहीं साउथ के सुपरस्टार्स बॉलीवुड में भी खूब धमाल मचा रहे हैं. आज हम अपनी इस स्टोरी में एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी सफर में हर बार सिर्फ मुख्य किरदार ही किया है. नहीं इस हीरो की ऑडियंस के बीच इतनी ज्यादा डिमांड थी कि फिल्म में एक्टर की एंट्री होते ही फैंस क्रेजी हो जाते थे और एक समय तो ऐसा था जब इस हीरो के नाम से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रूल करती थीं.

यह भी पढ़ें: Govinda में इस एक्टर की झलक देख Sunita Ahuja ने शादी के लिए भरी थी हामी, हीरो के प्यार में थीं दीवानी!

साउथ सुपरस्टार
आज हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं वो एक्शन हीरो नंदमुरी बालकृष्ण हैं जिनका दमदार एक्शन देखकर फैंस थिएटर में खुद को सीटियां बजाने से रोक नहीं पाते हैं. एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण ने कथानायकुडु, डाकू महाराज, वीरा सिम्हा रेड्डी और अन्नादम्मुला अनुबन्धम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं. मगर आज सुपरस्टार की किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा बनाए गए एक रिकॉर्ड की चर्चा करेंगे. दरअसल सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के इंडस्ट्री में पाचास साल पूरे हो गए हैं इस खास मौके पर एक्टर ने अपने नाम एक रिकॉर्ड खड़ा कर लिया है. 

#50YearsOfNBK
साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण को ‘वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, यूके गोल्ड एडिशन’ से सम्मानित किया गया है. जिसके बाद एक्टर को साउथ इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सुपरस्टार और नेताओं से शुभकामनाएं मिल रही हैं. वहीं इस खास मौके पर उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पिता नंदमुरी बालकृष्ण आइकन कह कर बधाई दी. वहीं सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने एक हैशटैग बना दिया है जो कि तेजी ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम फैंस ने #50YearsOfNBK दिया है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

NBKShri Nandamuri Balakrishna GuruShri Nandamuri Balakrishna won world record

