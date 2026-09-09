/चेक बाउंस के सात मामले: क्या 5 करोड़ रुपये देकर बच पाएंगे राजपाल यादव या फिर जाना पड़ेगा जेल? सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड के जाने-माने कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव को एक बड़ी और कड़ी शर्त पर राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि अगर वे जेल जाने से बचना चाहते हैं, तो उन्हें बुधवार यानी 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये तुरंत जमा कराने होंगे. ये पूरा मामला फिल्म प्रोड्यूसर और फाइनेंसर कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस विवाद का है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने फैसले में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने जेल की सजा सुनाई थी और उन्हें 10 सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था.
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे, ने राजपाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश दिया. कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर की रिवीजन पिटीशन को पूरी तरह खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें अपनी सजा काटने के लिए जेल जाना ही होगा. अब सुप्रीम कोर्ट से मिली ये राहत पूरी तरह इस बात पर टिकी है कि वे तय समय के अंदर 5 करोड़ रुपये का बड़ा ड्राफ्ट या रकम जमा करते हैं या नहीं?
इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ें साल 2010 से जुड़ी हुई हैं, जब मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव की फिल्म ‘अता पता लापता’ को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए थे. ये केस राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी फिल्म निर्माण कंपनी के खिलाफ दर्ज सात अलग-अलग शिकायतों से जुड़ा है. फिल्म रिलीज होने में काफी देरी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कई समझौते हुए और चुकाने वाली रकम बार-बार बदली गई. राजपाल यादव का कहना है कि ये कोई नॉर्मल लोन नहीं था, बल्कि फिल्म में किया गया एक इन्वेस्टमेंट था और चेक केवल गारंटी या सिक्योरिटी के तौर पर दिए गए थे.
अगस्त 2012 में दोनों पक्षों के बीच तीसरा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत 8 पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए थे. इन चेकों के भुगतान की शर्त फिल्म की रिलीज के साथ जोड़ी गई थी. विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब मुरली प्रोजेक्ट्स ने साल 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिल्म के राइट्स पर रोक लगवा दी. इसके बाद जब वो चेक बैंक में लगाए गए तो वे बाउंस हो गए. इसके चलते कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सात अलग-अलग क्रिमिनल केस दायर कर दिए. यहीं से एक्टर और उनकी पत्नी के लिए कानूनी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गईं.
राजपाल यादव अपनी याचिका में 21 अप्रैल 2013 के एक आपसी समझौते का हवाला दे रहे हैं. उनका कहना है कि इस एग्रीमेंट के तहत 10.40 करोड़ रुपये में पूरा मामला सुलझ गया था, जिसमें से 40 लाख रुपये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) के जरिए दिए जा चुके थे और बाकी रकम के लिए चार नए चेक दिए गए थे. उनका तर्क है कि नए समझौते के बाद पुराने 8 चेक वापस होने चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने पुराने केस जारी रखे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ‘गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल’ वाले बड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नया समझौता होने के बाद पुराने बाउंस चेक के आधार पर केस नहीं चल सकता.
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2018 में राजपाल यादव और दूसरे आरोपियों को सभी 7 मामलों में दोषी ठहराया था. उस समय कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल और हर केस में 1.60 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था. हालांकि, 22 मई 2019 को सजा कम करके तीन महीने की नॉर्मल जेल और हर एक केस में 1.35 करोड़ रुपये जुर्माना कर दी गई, जो साथ-साथ चलनी थी. साल 2024 में सेशंस कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया और सजा को बरकरार रखा. इसके बाद जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया, तो वहां से भी राजपाल यादव को कोई राहत नहीं मिल सकी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 10 जुलाई 2026 के फैसले में सजा में किसी भी तरह का बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया. अदालत ने राजपाल यादव की प्रोबेशन यानी अच्छे आचरण पर छोड़े जाने की मांग को भी ठुकरा दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से चल रहे इस केस में एक्टर को पैसे लौटाने के कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया. कोर्ट ने दर्ज किया कि कार्रवाई के दौरान लगभग 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान जरूर किया गया, लेकिन बाद में एक्टर ने आगे पैसे देने से मना कर दिया. इसलिए वे किसी भी तरह की अदालती नरमी के हकदार नहीं हैं.
हाई कोर्ट ने इतना जरूर माना कि जो 2.25 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे और मुरली प्रोजेक्ट्स को मिल चुके हैं, उन्हें जुर्माने की कुल रकम में से घटा दिया जाए. इसके बावजूद जेल जाने की तलवार लटकती रही. अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश ने राजपाल यादव को सरेंडर करने से कुछ दिनों की मोहलत जरूर दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें तुरंत 5 करोड़ रुपये का भारी इंतजाम करना होगा. अगर वे बुधवार तक रजिस्ट्री में ये रकम जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें तुरंत जेल जाना पड़ सकता है. अब सभी की नजरें 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.