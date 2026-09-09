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चेक बाउंस के सात मामले: क्या 5 करोड़ रुपये देकर बच पाएंगे राजपाल यादव या फिर जाना पड़ेगा जेल? सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्त

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव पर एक बार फिर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है. चेक बाउंस के 7 मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल जाने से बचने के लिए उनके सामने एक बड़ी शर्त रखी है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 09, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:18 AM IST
चेक बाउंस के सात मामले: क्या 5 करोड़ रुपये देकर बच पाएंगे राजपाल यादव या फिर जाना पड़ेगा जेल? सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्त
Image Credit: राजपाल यादव चेक बाउंस मामला (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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