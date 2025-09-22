मैं एक फिल्म स्टार हूं, वो ठग...;जैकलीन फर्नांडिस को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मैं एक फिल्म स्टार हूं, वो ठग...;जैकलीन फर्नांडिस को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:07 PM IST
ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुडे़ 200 करोड़ की ठगी मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामला रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अभी नहीं , याचिकाकर्ता उचित चरण पर फिर से अदालत आएं". सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा,  "आरोप है कि आपको 200 करोड़ रुपये का एक हिस्सा उपहार में मिला था. हम इस बात की सराहना करते हैं कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है. दो बहुत करीबी दोस्त, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देता है और फिर वे कोई अपराध करते हैं. यह बहुत मुश्किल है. इसलिए हम कहते हैं कि कोर्ट ने विजय मदनलाल फैसले में इस पर विचार किया है. 

जैकलीन फर्नांडिस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जैकलीन 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग में शामिल नहीं हैं. उसको नहीं पता था कि सुकेश ठग है. जैकलीन की तरफ से उन्होंने कहा, "मैं एक फिल्म स्टार हूं, यह आदमी एक ठग है, जो जेल में है. उस पर फर्जी मंत्री वगैरह होने का आरोप है. वह लोगों को फोन करता है. वह जेल से कई लोगों को ऐसा दिखाता है, जैसे वह कहीं का मंत्री है और जेल में नहीं है.'

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने बीती 3 जुलाई को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वास्तव में आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला केवल सुनवाई के दौरान निचली अदालत में ही हो सकता है. वहीं, जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं. उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

200 करोड़ रुपए से जुड़ा है मामला?

ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन को भी सहआरोपी बनाया है. साथ ही ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि सुकेश चन्द्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन उससे महंगे गिफ्ट, ज्वैलरी, कपड़े, गाड़ियां वगैरह ले रही थीं.

जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में न केवल ईडी के मुकदमे को खारिज करने की गुहार लगाई थी, बल्कि निचली अदालत में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी. जैकलीन ने उस FIR को रद्द करने की गुहार लगाई है, जिसके आधार पर सुकेश और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है. उसकी दलील है कि एफआईआर ही सही तथ्यों पर आधारित नहीं है.

