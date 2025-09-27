तमिल-मलयालम फिल्मों को रिलीज करने से किया मना, तो सिनेमाघरों के मालिकों पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, भरना होगा जुर्माना

Kerala Film Exhibitors Federation Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) के पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए केरल फिल्म एग्जीबिटर फेडरेशन (KFEF) पर लगाए गए जुर्माने को यथावत रखा है. दरअसल, ये संगठन और इसके अधिकारी अपने सिनेमाघरों में तमिल और मलयालम फिल्मों की रिलीज से इनकार कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटी-कॉमेपेटिव स्टेप हुए कड़ा रुख अपनाया और जुर्माने के साथ-साथ कई और सख्त निर्देश भी दिए.

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में साफ कहा कि कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल (COMPAT) का फैसला रद्द किया जाता है. COMPAT ने पहले KFEF और उसके अधिकारियों से जुर्माना हटाने का आदेश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CCI की अपील सही है और COMPAT का 4 फरवरी, 2016 का आदेश मान्य नहीं है. इस तरह कोर्ट ने CCI का 8 सितंबर, 2015 का मूल फैसला दोबारा लागू कर दिया.

पहले भी लग चुका है जुर्माना

केरल फिल्म एग्जीबिटर फेडरेशन के अध्यक्ष पीवी बशीर अहमद और महासचिव एमसी बॉबी पर पहले ही जुर्माना लगाया गया था. COMPAT ने इन पर लगे पनिशमेंट को हटा दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये दोनों अधिकारी 2 साल तक संगठन के किसी भी प्रशासनिक या प्रबंधकीय काम से जुड़े नहीं रहेंगे. ये पाबंदी 1 दिसंबर से लागू होगी और इस दौरान वे संगठन की किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

3 महीने के अंदर करना होगा निर्देशों का पालन

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि CCI के सभी निर्देशों का पालन 3 महीने के अंदर किया जाए. इसके बाद संगठन को इसकी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी. कोर्ट का कहना है कि ये मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटिशन के अधिकार और फिल्म इंडस्ट्री ने निष्पक्ष माहौल बनाए रखने से जुड़ा है. इसलिए CCI के नियमों को पूरी तरह लागू करना जरूरी है. ये विवाद तब शुरू हुआ जब केरल के क्राउन थिएटर ने CCI में शिकायत दर्ज कराई.

थिएटर मालिकों का आरोप

थिएटर मालिकों का आरोप था कि KFEF और उसके अधिकारी ये तय करते हैं कि नई तमिल और मलयालम फिल्में उनके थिएटर में रिलीज नहीं की जाएं. जांच के बाद CCI ने पाया कि ये आरोप सही हैं और ये काम बाजार में कॉम्पिटिशन को रोकने वाला है. इसके बाद संगठन और उसके अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई. जब CCI के आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो आयोग ने दोनों अधिकारियों को 2 साल तक फेडरेशन से दूर रहने का निर्देश दिया.

इसके खिलाफ KFEF और उसके अधिकारी COMPAT में गए, जहां से उन्हें राहत मिली. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए COMPAT का आदेश रद्द कर दिया और CCI का पुराना फैसला फिर से लागू कर दिया. इससे साफ हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी संगठन अपनी मनमानी नहीं कर सकता. अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस मामले में और कई नया अपडेट सामने आता है और ये सजा कितने टाइम तक और बरकरार रह सकती है.