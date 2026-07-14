समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को 'सुप्रीम' फटकार; गुमारह करने पर कोर्ट ने जताया गुस्सा, 3 लाख लगा जुर्माना

'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद एक बार फिर गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने अदालत को गुमराह किया है. कोर्ट ने समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को लेकर कहा कि वो खुद को युवाओं के लिए आदर्श के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जिम्मेदारी से पेश आना जरूरी है. खबर अभी अपडेट हो रही है..