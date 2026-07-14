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समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को 'सुप्रीम' फटकार; गुमारह करने पर कोर्ट ने जताया गुस्सा, 3 लाख लगा जुर्माना

Supreme Court On Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद मामले में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को अपने पुराने निर्देशों का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है. अदालत ने दोनों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मामले में सख्ती दिखाई.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 14, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:43 PM IST
समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को 'सुप्रीम' फटकार; गुमारह करने पर कोर्ट ने जताया गुस्सा, 3 लाख लगा जुर्माना

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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