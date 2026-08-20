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RSS के बड़े फैन हैं सुरेश ओबेरॉय, NEET प्रोटेस्ट और विदेशी कनेक्शन को लेकर कही ये बात; हालिया इंटरव्यू में खोले कई राज

Suresh Oberoi On RSS and NEET Protest: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने अपने हालिया इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ अपने खास रिश्ते, राजनीति छोड़ने की असली वजह और जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट्स के पीछे छिपे विदेशी कनेक्शन और फंडिंग पर खुलकर बात की.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:26 AM IST
RSS के बड़े फैन हैं सुरेश ओबेरॉय, NEET प्रोटेस्ट और विदेशी कनेक्शन को लेकर कही ये बात; हालिया इंटरव्यू में खोले कई राज
Image Credit: सुरेश ओबेरॉय ने RSS और NEET प्रोटेस्ट पर खुलकर की बात (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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