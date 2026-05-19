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Hindi Newsबॉलीवुडइंस्टाग्राम के शोर-शराबा से तंग हुईं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स- गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया से बनाई दूरी

इंस्टाग्राम के शोर-शराबा से तंग हुईं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स- गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया से बनाई दूरी

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक एक्स गर्लफ्रेंड ने हाल ही में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से दूरी बना ली है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो सोशल मीडिया के शोर-शराबा से तंग हो चुकी हैं और कुछ दिन शांत जिंदगी जीना चाहती हैं.  

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 19, 2026, 09:10 PM IST
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इंस्टाग्राम के शोर-शराबा से तंग हुईं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स- गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया से बनाई दूरी

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सबसे खबरों में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती रही थीं, जिन्हें कुछ दिनों तक पुलिस हिरासत में भी रहना पड़ा था. लेकिन अब उन्हें इस केस से राहत मिल गई है और वो फिर से कई रिएलिटी शोज और फिल्मों में एक्टिव हो गई हैं. लेकिन हाल ही में वो फिर से सोशल मीडिया पर खबरों का हिस्सा बन गईं, हालांकि इस बार वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि उनका सोशल मीडिया से दूरी बनाने का फैसला है. 

एक्ट्रेस रिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसने उनके फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि वो सोशल मीडिया के शोर-शराबा से मेंटली थक चुकी हैं और अब कुछ समय खुद को देना चाहती हैं.

सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगी रिया
सेलिब्रिटीज के लिए सोशल मीडिया पर फैंस से जुड़ना उनके प्रोफेशन का अहम हिस्सा होता है. वहीं आम लोगों से लेकर फिल्मी सितारे तक हर कोई इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफार्म पर काफी एक्टिव रहता है. सेलेब्रिटीज अक्सर अपनी फिल्मों, फोटोशूट, ट्रैवल और पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. रिया चक्रवर्ती भी लंबे समय से इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रही हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें, वीडियो और डेली लाइफ से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं. लेकिन अब लगता है कि उन्होंने इस डिजिटल वर्ल्ड से कुछ समय का ब्रेक लेने का मन बना लिया है.

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मेंटल पीस चाहती हैं रिया
रिया ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो खुद को काफी मिस कर रही हैं. उन्होंने कहा कि लगातार शोर, स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया की भागदौड़ अब उन्हें उम्मीद से ज्यादा भारी लगने लगी है. रिया ने ये भी बताया कि उन्हें वो समय याद आता है जब लोग किसी पल को सिर्फ एंजॉय किया करते थे, उसे कैमरे में कैद करने की फिक्र नहीं करते थे. उनके पोस्ट से साफ महसूस हो रहा है कि वो मेंटल पीस और सुकून की तलाश में हैं.

‘डिजिटल डिटॉक्स’
 एक्ट्रेस ने आगे अपने इस पोस्ट में लिखा, अब उन्हें शांति और सादगी की जरूरत महसूस हो रही है. इसी वजह से उन्होंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहने का फैसला लिया है. रिया ने कहा कि वो अब पोस्ट करने से ज्यादा मूमेंट को जीना चाहती हैं. उनके इस पोस्ट को देखकर कई फैंस ने उनका सपोर्ट किया और कहा कि मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी होती है. वहीं कुछ लोगों ने इसे ‘डिजिटल डिटॉक्स’ भी बताया, जो आजकल कई सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं. 

सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग
रिया चक्रवर्ती की इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबी फैन फॉलोइंग है, करीब 3.6 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनकी हर पोस्ट पर नजर रखते हैं. ऐसे में उनका सोशल मीडिया से दूरी बनाने का फैसला खबरों का हिस्सा बन गया है. वहीं फैंस भी लगातार उनके पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि वो जल्द वापसी करेंगी. आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया लंबे समय तक कॉन्ट्रोवर्सी में रहीं और सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था.

बात करें तो रिया चक्रवर्ती की फिल्मों की तो, उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है. उन्हें ‘मेरे डैड की मारुति’, ‘जलेबी’, ‘सोनाली केबल’ और ‘चेहरे’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. हालांकि बीते कुछ साल उनके लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं. अब सोशल मीडिया से लिया गया ये छोटा ब्रेक उनके लिए मेंटल पीस और नई शुरुआत साबित हो सकता है. 

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