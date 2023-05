Sushant Singh Rajput की ये फिल्म फिर से थिएटर्स में हो रही है रिलीज, पहली ही बार में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा!

MS Dhoni The Untold Story Re Releasing In Theatres: पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि नई और लेटेस्ट फिल्में तो ज्यादा चल नहीं रही हैं लेकिन इनके साथ-साथ बड़े पर्दे पर उन पुरानी फिल्मों को भी रिलीज किया जा रहा है जो इंडस्ट्री की 'क्लासिक्स' में गिनी जाती हैं या जिनके कलाकारों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. पिछले कुछ समय में शाहरुख-काजोल की 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (Dilwale Dulhaniya Le Jaayenge), शाहिद-करीना की 'जब वी मेट' (Jab We Met) और श्रीदेवी की 'इंग्लिश विंग्लिश' (English Vinglish) जैसी कई फिल्में दोबारा बड़े पर्दे पर रिलीज की जा चुकी हैं. आने वाले हफ्ते में एक और ऐसी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हो रही है जिसके बारे में सुनकर लोग खुशी से झूम उठे हैं! यह फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की है और पहली रिलीज के समय पर भी इसने ताबड़तोड़ कमाई की थी...

Sushant Singh Rajput की ये फिल्म फिर से थिएटर्स में हो रही है रिलीज अगर आप अब तक नहीं समझ पाए हैं कि हम यहां किस फिल्म की बात कर रहे हैं तो बता दें कि यहां सुशांत सिंह राजपूत की सुपरहिट फिल्म 'एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी' (MS Dhoni The Untold Story) की बात हो रही है. क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनीं इस फिल्म को 12 मई, 2023 को भारत में थिएटर्स में दोबारा रिलीज किया जा रहा है और इसे आप हिन्दी, तमिल और तेलेगु में देख सकेंगे. बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी यह फिल्म आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत, कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और दिशा पाटनी (Disha Patani) स्टारर 'एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी' सितंबर, 2016 में रिलीज हुई थी और पहले ही दिन इस फिल्म ने 21.30 करोड़ रुपये कमाए थे. भारतमें इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 133.04 करोड़ रुपये रहा और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 215.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म को देखने के लिए न सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के फैंस एक्साइटेड हैं बल्कि उनके साथ-साथ सुशांत के फैंस भी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.