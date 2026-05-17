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Hindi Newsबॉलीवुडवही चेहरा, वही हंसी, वहीं आंखें… सोशल मीडिया पर छाया सुशांत सिंह राजपूत का हमशक्ल, लोग बोले- आंखों पर यकीन नहीं

वही चेहरा, वही हंसी, वहीं आंखें… सोशल मीडिया पर छाया सुशांत सिंह राजपूत का हमशक्ल, लोग बोले- आंखों पर यकीन नहीं

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को आज भी लाखों फैंस याद करते हैं. टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस स्टार ने मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई थी. लेकिन कम उम्र में ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 17, 2026, 06:46 PM IST
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वही चेहरा, वही हंसी, वहीं आंखें… सोशल मीडिया पर छाया सुशांत सिंह राजपूत का हमशक्ल, लोग बोले- आंखों पर यकीन नहीं

एकता कपूर के शो ‘पवित्र रिश्ता’ में मानव के किरदार से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को घर-घर में पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने एक के बाद एक कई शानदार फिल्मों में काम किया जैसे ‘काई पो छे’, ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ और ‘छिछोरे’. इन फिल्मों में उनके काम को काफी पसंद किया गया और देखते ही देखते वो यंग जनरेशन के फेवरेट स्टार बन गए. लेकिन 14 जून 2020 को उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया. आज भी फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर याद करते रहते हैं और उनकी फिल्में देखकर इमोशनल हो जाते हैं. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 
इसी बीच अब इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को चौंका दिया है. इस वीडियो में एक शख्स दिख रहा है जो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत जैसा नजर आता है. उसके चेहरे की बनावट, मुस्कान और आंखें तक इतनी मिलती-जुलती हैं कि पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई और है. सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरान हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सुशांत सिंह राजपूत का हमशक्ल
सुशांत सिंह राजपूत के इस हमशक्ल का नाम अयान बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहता है. अयान अपने वीडियो और तस्वीरों को डेली पोस्ट किया करते हैं, उनके करीब 2.95 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स भी हैं. जैसे ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ, लोग उन्हें देखकर दंग रह गए और कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि ये तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत की कॉपी लग रहा है.

वीडियो देख इमोशनल हुए फैंस
 इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि इसे एक बार सुशांत के परिवार से जरूर मिलवाना चाहिए, तो कुछ लोग भावुक होकर ‘वेलकम बैक सुशांत सर’ जैसे कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने तो ये तक कहा कि आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना मिलता-जुलता कैसे हो सकता है.

ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं. हालांकि, ये सिर्फ एक हमशक्ल है, लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत की यादें एक बार फिर फ्रेश हो गई हैं. फैंस के लिए ये वीडियो काफी इमोशनल और चौंकाने वाला भी है, क्योंकि इसमें उन्हें अपने पसंदीदा स्टार की झलक फिर से नजर आ रही है. 

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