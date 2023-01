Sushant Singh Rajput Dog Died: सुशांत सिंह राजपूत के पालतू डॉग फज की हुई मौत, एक्टर संग वायरल हुई पुरानी तस्वीरें और Video

Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को करीबन ढाई साल हो चुके हैं. लेकिन एक्टर की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है. इस बीच एक्टर के परिवार के एक ऐसे सदस्य का निधन हो गया है जिसने सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी वक्त तक साथ दिया था. इस सदस्य की मौत की खबर सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई तो हर कोई इमोशनल हो गया. ये कोई और नहीं बल्कि सुशांत के दिल के बेहद करीब रहने वाला उनका पेट डॉग फज है. पालतू डॉग की मौत की खबर से सुशांत के फैंस और उनके परिवार के लोग काफी दुखी हैं.

सुशांत के पेट डॉग फज की हुई मौत

सुशांत (Sushant Singh Rajput) के पालतू डॉग फज की मौत की खबर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने ट्वीट करके दी. इसके साथ ही प्रियंका ने दो तस्वीरें शेयर की. एक तस्वीर में सुशांत अपने डॉग पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर में प्रियंका फज के साथ नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर प्रियंका ने ट्वीट किया- 'आखिरकार तुमने अपने दोस्त को स्वर्ग में ज्वॉइन कर ही लिया. हम भी जल्द ही तुम्हें वहां पर ज्वॉइन करेंगे...तब तक तुम्हारे जाने की तकलीफ होती रहेगी.'

So long Fudge! You joined your friend’s Heavenly territory… will follow soon! Till then… so heart broken pic.twitter.com/gtwqLoELYV

— Priyanka Singh (@withoutthemind) January 16, 2023