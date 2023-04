Sushant Singh Rajput की बहन ने बिना नाम लिखे Rhea Chakraborty के लिए किया आपत्तिजनक ट्वीट? अब ट्विटर पर दी सफाई

SSR की बहन ने Rhea Chakraborty के लिए किया आपत्तिजनक ट्वीट?

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, कुछ समय पहले ही रिया चक्रबर्ती ने 'रोडीज सीजन 19' का प्रोमो सबके साथ शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस यह बोलती नजर आ रही हैं- 'आपको लगा मैं डर गई?' इस प्रोमो के कुछ समय बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने ट्विटर (Priyanka Singh Twitter) पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है- 'तुम क्यों डरोगी? तुम तो वैश्या हो, और रहोगी! प्रश्न यह है कि तुम्हारे उपभोक्ता कान है? कोई सत्ताधारी ही ये हिम्मत दे सकता है!' साथ में उन्होंने लिखा है- 'सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो रही देरी के पीछे कौन है, ये साफ दिखाई दे रहा है!'

Just a clarification:

My below tweet was not directed to any specific person as it has been reported in media which is ill-conceived and looks motivated.

It was my general angst against the state of affairs prevalent in our world around. https://t.co/zEACayHvFp

— Priyanka Singh (@withoutthemind) April 11, 2023