Sushant Singh Rajput की बहन ने खोला मोर्चा, Wikipedia के फाउंडर से की है ये मांग

नई दिल्ली: दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का इस दुनिया से यूं अचानक चले जाना उनके फैंस के लिए एक बड़ा धक्का था. सुशांत (Sushant Singh Rajput) के फैंस ने जहां इसे हत्या करार दिया तो वहीं पुलिस और अन्य तमाम लोग इसे आत्महत्या बताते रहे. हालांकि सुशांत (Sushant Singh Rajput) की मौत की वास्तविक वजह क्या थी ये आज भी एक राज ही है.

सुशांत के लिए न्याय मांग रही बहन

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पूरे परिवार ने एक्टर के लिए न्याय मांगने के लिए मोर्चा खोला लेकिन ज्यादातर मामलों में कुछ भी हाथ नहीं लगा. लेकिन सुशांत (Sushant Singh Rajput) से जुड़े मामलों पर उनके परिवार के सदस्य अब भी कुछ न कुछ गतिविधि करते रहते हैं. सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहन प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने हाल ही में विकीपीडिया के फाउंडर से अपील की है कि वह पोर्टल पर एक्टर की मौत की वजह को बदलें.

प्रियंका ने ट्वीट कर कही ये बात

विकीपीडिया पर पब्लिश की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की मौत की वजह फांसी पर लटक कर सुसाइड करने के चलते हुई. प्रियंका (Priyanka Singh) ने सोमवार को ट्वीट किया, 'मैं सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहन हूं और एक विश्वसनीय और निष्पक्ष आवाज बनने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं. आज की दुनिया में जब सूचना ही शक्ति है, हकीकत के साथ अड़े रहना सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सबसे बड़ी मदद हो सकती है.'

I am Sushant’s sister and I thank you @lsanger for being a credible voice for Neutrality. In today’s world when information is power, sticking to Facts and Facts alone is the greatest service one can do#JusticeForSushantSinghRajput https://t.co/s8yQ4bNC4p

— Priyanka Singh (@withoutthemind) July 19, 2021