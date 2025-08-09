‘फिर मिलेंगे भाई, तुम्हारी गुड़िया दी..’ राखी पर सुशांत सिंह की बहन को सता रहीं पुरानी यादें, पोस्ट लिख बयां किया दर्द, पढ़कर हो जाएंगे इमोशनल

Sushant Singh Rajput Sister: हिंदी सिनेमा के एक चमकते सुशांत सिंह राजपूत के की मौत के 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पाए कि वो अब हमारे बीच नहीं हैं. ऐसा ही कुछ हाल उनके परिवार वालों को भी है. सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें हैं नीतू सिंह उर्फ रानी, मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और श्वेता सिंह कीर्ति, जो हमेश हर खास मौके पर अपने भाई को याद करती हैं.

आज 9 अग्सत राखी के त्योहार पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह एक बेहद इमोशनल कर देने वाला पोस्ट शेयर कर भाई को खोने का दर्द बयां किया, जिसने उनके बाकी फैंस को भी इमोशनल कर दिया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वे साथ में कुछ अनमोल पल बिताते नजर आ रहे हैं. साथ श्वेता ने बताया कि भाई के बिना त्योहार मनाना उनके लिए कितना मुश्किल है.

राखी पर बहन को सता रही भाई की याद

श्वेता ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'कभी-कभी लगता है जैसे तुम कहीं गए ही नहीं. बस पर्दे के उस पार खड़े हो, चुपचाप देख रहे हो. फिर अगले ही पल एहसास होता है कि शायद अब कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी. तुम्हारी हंसी अब सिर्फ एक गूंज बन गई है, तुम्हारी आवाज एक धुंधली याद बनकर रह गई है'. उनकी इन लाइनों ने फैंस का दिल छू लिया. श्वेता ने आगे लिखा, 'तुम्हें खोने का दर्द इतना निजी और गहरा है कि शब्द इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं'.

व्हाइट लहंगे में चांदी सी चमकीं जान्हवी कपूर, ऑफ शोल्डर ब्लाउज संग सिर पर पल्लू रख ढाया कहर, PHOTOS देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

इमोशनल पोस्ट शेयर कर बयां किया दर्द

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'ये दर्द चुपचाप मेरे अंदर रहता है, जिसे कह पाना मुश्किल है. समय के साथ ये और गहराता जाता है, लेकिन इसमें कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है कि ये दुनिया कितनी अस्थायी है, हमारे रिश्ते कितने नाज़ुक हैं, और सच्चा सुकून केवल ईश्वर की शरण में ही है'. पोस्ट के आखिर में श्वेता ने एक उम्मीदों से भरा मैसेज भी लिखा, 'मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, उस पार, जहां न कहानियां होंगी, न समय, बस आत्माएं एक-दूसरे को पहचानेंगी'.

‘फिर मिलेंगे भाई, तुम्हारी गुड़िया दी..’

उन्होंने लिखा, 'वहां नामों की नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा होगी. तब तक मैं यहां तुम्हारी कलाई पर मन ही मन राखी बांधती रहूंगी और दुआ करूंगी कि जहां भी हो, खुश रहो, शांति और रोशनी में रहो. तुम्हारी गुड़िया दी'. श्वेता की ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. हजारों फैंस ने कमेंट करके अपना प्यार जाहिर किया. फैंस ने लिखा कि सुशांत आज भी उनकी यादों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे. कई लोगों ने श्वेता की हिम्मत और प्यार की भी तारीफ की.

5 साल पहले हुआ था निधन

आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून, 2020 को हुआ था. उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' थी, जो उनकी मौत के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए हैं और सुशांत की यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखे हुए हैं. उनका नाम आज भी लाखों फैंस की जुबां पर रहता है, जो हर त्योहार और उनके जन्मदिन पर उनको याद करते है.