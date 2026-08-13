/‘मुझसे मिलने आया था सुशांत...’, 6 साल बाद बहन श्वेता ने बताया, क्या हुआ था अस्थि विसर्जन वाले दिन? बोलीं- ‘मैं रूम में लेटी थी तब ही...’

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके फैंस और परिवार के दिलों में उनकी यादें हमेशा ताजा रहती हैं. सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को बहुत याद करती हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. श्वेता चाहती हैं कि सुशांत की यादें लोगों के बीच हमेशा बनी रहें. भले ही सुशांत का शरीर इस दुनिया में मौजूद न हों, लेकिन श्वेता आज भी अपने पास उनकी मौजूदगी को महसूस करती हैं. उनका कहना है कि उनके भाई के जाने के बाद भी उनका रिश्ता टूटा नहीं है.
अपने हालिया इंटरव्यू में श्वेता भाई सुशांत को याद करते हुए काफी इमोशनल नजर आईं. उन्होंने बताया कि वे आज भी अपने सपनों और मेडिटेशन के दौरान सुशांत से मिलती हैं. श्वेता के मुताबिक, सुशांत सपनों में आते हैं और वो उनसे घंटों बातें करती हैं. हाल ही में सुपरटेक बाय द लिविंग शिप नाम के एक पॉडकास्ट पर श्वेता सिंह कीर्ति ने कुछ ऐसा शेयर किया, जिसे पढ़ने और सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि जब वे भाई सुशांत की अस्थियां विसर्जित करने पटना गई थीं, तब रात में सुशांत उसने मिलने उनके पास आए थे.
श्वेता ने बताया कि उस रात सुशांत ने उन्हें गले लगाया, गाल पर किस किया और उनके मन के सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई सवाले ऐसे हैं, जिनके जवाब आज भी उनको नहीं मिले. श्वेता ने बताया कि उस पल में उन्होंने सुशांत की सांसों को महसूस किया, जिससे उन्हें एक अजीब सी शांति मिली. श्वेता ने बताया, ‘जिस दिन मैं परिवार के साथ सुशांत की अस्थियां विसर्जित करने के लिए पटना गई. तब जिस कमरे में मैं लेटी थी उसी कमरे में सुंशात की अस्थियां भी रखी थी, तब ही मुझे ऐसा एहसास हुआ, जिसने जैसे सुशांत मुझसे मिलने आया था’.
साथ ही पॉडकास्ट में श्वेता ने उस दर्दनाक पल को याद किया, जब उन्हें सुशांत के निधन की खबर मिली थी. उस वक्त श्वेता कैलिफोर्निया में अपने घर पर थीं और वहां रात का समय था. जैसे ही उन्हें खबर मिली, उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया था. शुरुआत में आध्यात्मिक सोच के चलते वे खुद को संभाल सकीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका सब्र टूट गया और वे फूट-फूटकर रोने लगीं. श्वेता ने बताया कि उस समय भारत में सुशांत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन के चलते वे भारत नहीं आ सकी थीं.
उस दौर भारत न आ पाने का मलाल श्वेता को आज भी बहुत सताता है. वे अपने भाई को आखिरी बार देख भी नहीं पाई थीं और न ही अलविदा कह सकी थीं. कैलिफोर्निया में अकेले बैठकर वे बस चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थीं. उस मुश्किल समय में सुशांत सिंह के साथ बिताए गए खूबसूरत पल और उनकी बचपन की यादें श्वेता के दिमाग में घूम रही थीं. दूर रहकर भाई को खोने का ये गम उनके लिए सहना बहुत मुश्किल था. श्वेता ने कहा कि किसी अपने को इस तरह अचानक खो देने का दर्द कभी खत्म नहीं होता, ये जिंदगी भर साथ रहता है.
सुशांत सिंह राजपूत ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' में लीड रोल प्ले किया था. इस फिल्म को लोगों का भरपूर प्यार मिला था और आज भी ये उनके फैंस की फेवरेट फिल्म है. इस फिल्म ने सुशांत के करियर को एक नया मुकाम दिया था. हालांकि, श्वेता ने खुलासा किया कि सुशांत के निधन के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं किया और न ही हाल-चाल लिया. ये बात परिवार के लिए काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि सुशांत ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी.
श्वेता सिंह कीर्ति ने आगे बात करते हुए बताया कि भले ही खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने दूरी बना ली थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनका साथ दिया. एक्ट्रेस कंगना रनौत और कुछ दूसरे सेलेब्स ने सुशांत के परिवार से संपर्क किया था और इस दुख की घड़ी में उनके लिए संवेदना जाहिर की थी. सुशांत सिंह राजपूत का जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन आज भी उनके फैंस और परिवार वाले इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं. श्वेता का मानना है कि प्यार और यादों के जरिए सुशांत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे.