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‘मुझसे मिलने आया था सुशांत...’, 6 साल बाद बहन श्वेता ने बताया, क्या हुआ था अस्थि विसर्जन वाले दिन? बोलीं- ‘मैं रूम में लेटी थी तब ही...’

Shweta Singh on Sushant Singh Death: हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने हालिया इंटरव्यू में कई चौंका देने वाले खुलासे किए. इसी बीच उन्होंने बताया कि कैसे सुंशात सिंह की अस्थि विसर्जन वाले दिन एक्टर अपनी बहन से मिलने आए थे और घंटों उनसे बात भी की थी, लेकिन...

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:32 PM IST
‘मुझसे मिलने आया था सुशांत...’, 6 साल बाद बहन श्वेता ने बताया, क्या हुआ था अस्थि विसर्जन वाले दिन? बोलीं- ‘मैं रूम में लेटी थी तब ही...’
Image Credit: अस्थि विसर्जन वाले दिन बहन श्वेता ने मिलने आए थे भाई सुशांत सिंह राजपूत (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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