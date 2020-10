सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई ने शेयर की एक और यादगार तस्वीर, फैंस हुए भावुक

नई दिल्लीः सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के बहनोई विशाल सिंह कीर्ति (Vishal Singh Kirti) ने सोशल मीडिया पर दिवंगत अभिनेता की फोटो शेयर की है. उन्होंने इस फोटो के जरिये #Revolution4SSR को समर्थन दिया है. यह मुहिम सुशांत की बहन श्वेता ने ट्विटर पर शुरू किया था और उनके इस मुहिम को बड़ी संख्या में सुशांत के फैंस ने अपना समर्थन दिया है.

सभी जघन्य अपराधों के लिए न्याय मांगा

विशाल सिंह ने पोस्ट में लिखा है, ‘# Revolution4SSR मुहिम के समर्थन में फोटो से बेहतर तरीका क्या हो सकता है, जो मुहिम के निर्देशों का पालन करता है और जिसमें खुद @itsSSR शामिल हों ? कैसे # Warriors4SSR का शुक्रिया अदा करूं. मैं हाल में हुईं दूसरी सभी जघन्य अपराधों के लिए न्याय की मांग करता हूं.

#Revolution4SSR What better way to support the revolution than a picture which follows the guidelines of the revolution and has @itsSSR in it?Can’t thank #Warriors4SSR enough for their support.I also request justice for all other heinous crimes which have been committed recently. pic.twitter.com/SxLuvhZWqy

— vishal kirti (@vikirti) October 1, 2020