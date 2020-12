Sushant Singh Rajput के पिता KK Singh हॉस्पिटल में भर्ती, हार्ट की है प्रॉब्लम

नई दिल्‍ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता के.के.सिंह (K.K.Singh) फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं. खबरों के मुताबिक सिंह को दिल की बीमारी है. कुछ समस्‍या होने के बाद उन्‍हें हॉस्पिटल ले जाया गया है. बेटियों के साथ के.के.सिंह की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई है.

ट्विटर यूजर ने पोस्‍ट की फोटो

Paparazzo Viral Bhayani ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा है, '#sushantsinghrajput के पिता के दिल में कुछ समस्‍या के चलते एशियन हॉस्पिटल फरीबाद में हैं. कृपया उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करें.'

इस बीच सौम्यदिप्ता नाम के एक ट्विटर यूजर (Twitter user) ने अपने ट्विटर पेज पर एक फोटो पोस्ट की और सुशांत की मौत के मामले को बंद करने की भी मांग की. उन्होंने लिखा, 'सुशांत के पिता पटना में दर्ज एफआईआर में मुख्य शिकायतकर्ता हैं और उन्‍हीं दस्तावेज के आधार पर CBI ने मामला दर्ज किया है. उन्‍हें दिल में समस्‍या हुई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं. उनका तनाव बढ़ रहा है. सीबीआई को जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए.'

Sushant's father is the main complainant in the FIR registered in Patna, the document on which the CBI inquest is based.

He is now having heart issues and hospitalised.

The stress is taking its toll.

CBI should soon declare their conclusion for the sake of this elderly gentleman. pic.twitter.com/I9dvcpcMHU

— Soumyadipta (@Soumyadipta) December 19, 2020