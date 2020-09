सुशांत की याद में बहन ने शुरू की ये अनोखी पहल, देश-विदेश से लोगों ने दिया साथ

नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहन श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने अपने भाई की याद में गरीबों और बेघरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान शुरू किया है. यह अभियान शनिवार को सुबह 9 से रात 9 बजे तक चलाया जाएगा.

शनिवार को श्वेता ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा, 'चलिए आज हम किसी बेघर या गरीब को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं. जब हम इसे करें तो अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करें. प्रार्थना करें कि सच जल्द से जल्द सामने आ जाए और भगवान हमारा सही दिशा में मार्गदर्शन करें. हम अपने प्यारे सुशात के लिए यह अच्छा काम करें. #FeedFood4SSR.'

Let’s try to do our bit by feeding a homeless or a poor today. And while we are at it, let’s close your eyes and pray. Pray that truth surfaces as soon as possible and God guide us in the right direction. Let’s keep praying and doing good for our beloved Sushant #FeedFood4SSR pic.twitter.com/PFJfwilCoK — Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) September 12, 2020

लोगों ने जरूरतमंदों को खिलाया खाना

श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि जो लोग इस अभियान में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे जरूरतमंद और आवारा जानवरों को भोजन बांटे और इसी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करें. सुशांत के पारिवारिक मित्र नीलोत्पल मृणाल ने भी इस पहल को अपना समर्थन दिया है. नेटिजंस और सुशांत के प्रशंसक इस अभियान में शामिल हो गए हैं. एक यूजर ने फोटो साझा करते हुए ट्वीट किया, 'मुझे यह अद्भुत अवसर देने के लिए मैं श्वेता सिंह कीर्ति का आभारी हूं. आज मैंने अनाथालय के 20 लोगों और छोटे बच्चों को खाना खिलाया. उनके चेहरे पर जो मैंने मुस्कान देखी वह अनमोल है. मैं इस काम को जारी रखूंगा.'

I am grateful to @itsSSR @nilotpalm3 @shwetasinghkirt for giving me us this wonderful opportunity. Today I am able to feed 20 people of orphanage and small children. The smile that I see is priceless and I will continue doing it :) #FeedFood4SSR pic.twitter.com/eHrbxLYAdp — JusticeforSSR (@Justice4SSRsoon) September 12, 2020

विदेश में भी लोगों ने इस पहल को किया सपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया की एक प्रशंसक ने लिखा, 'मेरे बच्चों ने कुछ बतखों को भोजन दिया क्योंकि हम शहर में किसी जरूरतमंद को नहीं ढूंढ सके.' कैलिफोर्निया के एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, 'मैं कैलिफोर्निया में शेल्टर होम में नहीं जा पाया इसलिए मैंने कुछ जानवरों को खिलाया. सुशांत भाई एक पशु प्रेमी थे.'

My kids chose to feed some ducks today out in Sydney, Aus as we couldn't get to the city to feed the needy. @nilotpalm3 @shwetasinghkirt #FeedFood4SSR pic.twitter.com/Re6mV4h2u6 — Shruti D (@doctor_shruti) September 12, 2020

