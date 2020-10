सुशांत की बहन श्वेता ने इस वजह से डीएक्टिवेट किए थे सोशल मीडिया अकाउंट, किया खुलासा

नई दिल्ली: बीते दिन तब सभी को आश्चर्य हुआ जब श्वेता कीर्ति सिंह ने अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया था. दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के प्रशंसक यह अनुमान लगाते रहे कि अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Kirti Singh) ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों डिलीट कर दिए हैं.

हालांकि श्वेता ने दोनों अकाउंट्स को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें एक्टिव कर दिया गया. दिवंगत अभिनेता की कैलिफोर्निया में रहने वाली बहन ने भी ट्विटर पर सुशांत के प्रशंसकों से माफी मांगते हुए साझा किया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया.

Here is why I had to deactivate my social media accounts . Several log in attempts were made to hack my accounts. A lot of people are asking me the reasons and have fallen prey to several rumors. So here is putting end to them. Thanks to my extended family #WeStayUnited4SSR pic.twitter.com/Fh9PP01QZQ

— Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) October 15, 2020