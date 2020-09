ZEE NEWS की मुहिम लाई रंग, #IAmSuhsant के साथ फैंस लगातार उठा रहे आवाज

नई दिल्ली: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के प्रशंसकों की आवाज बनी ZEE NEWS की मुहिम. फैंस और ZEE NEWS ने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए ट्वीटर पर एक नया हैशटैग #IAmSushant ट्रेंड कराया था. इसके साथ ही प्रशंसकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सुशांत की ओर से उनकी आवाज बनकर बोलते रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे. ट्वीटर पर सोमवार को #IAmSushant (मैं सुशांत हूं) ट्रेंड करता रहा, इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने फिर से इस बात को दोहराया कि दिवंगत अभिनेता ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है. अब भी लगतार लोग इस हैैैशटैग के साथ अपने दिल की बात लिख रहे हैं.

प्रशंसकों ने कहा कि वे दिवंगत अभिनेता की प्रेमिका रिया को ट्रोल करना जारी रखेंगे, जिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. सुशांत के प्रशंसक रिया का नार्को टेस्ट कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं.

सुशांत के एक प्रशंसक ने ट्वीट किया, 'सुशांत अब देखने के लिए हमारे साथ नहीं हैं. बहुत दुख की बात है. एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उनके पास क्रेजी फैन्स (दीवाने और उत्साहपूर्ण प्रशंसक) नहीं हैं. हम तब अपने प्यार को दिखाने में नाकाम रहे, जब वह हमारे साथ थे. आईएमसुशांत.'

He was a genius....

But they killed him..

He wanted to do so many things in his life

He was an extraordinary man with extraordinary dreams..

It's a huge loss for us.

But we won't stop..

We will FIGHT for Justice till the end

#IAmSushant pic.twitter.com/rpkblJ3ZRD

— Shreya (S) (@Shona47555782) August 31, 2020