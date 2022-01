Sushmita Sen ने बेटा गोद लेने पर तोड़ी चुप्पी, खुद बताया VIDEO का सच

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) गुरुवार की सुबह उस वक्त खबरों में छा गईं जब वह अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटे बच्चे के साथ नजर आईं. वह अपनी दोनों बच्चियों अलिसा और रेने संग मुंबई में स्पॉट हुईं. इस दौरान उनके के साथ एक नेनी की गोद में छोटा सा लड़का भी नजर आया. जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई कि सुष्मिता ने एक बेटे को गोद लिया है. अब खुद एक्ट्रेस पोस्ट कर चुप्पी तोड़ते हुए सच बताया है.

सुष्मिता सेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर के साथ एक नोट के जरिए सभी अफवाहों को गलत साबित कर दिया है. सुष्मिता ने उसी बच्चे के साथ अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों बातें करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बच्चे को गॉड सन बताते हुए लिखा, 'गॉडसन एमड्यूस से उनके बारे में मीडिया में वायरल हो रही खबरों के बारे में बात करते हुए. उसके एक्सप्रेशंस सब कह रहे हैं.' एक्ट्रेस ने ये भी बताया है कि यह तस्वीर एमड्यूस की मां श्रीजया ने खींची है.

Having a chat with my Godson Amadeus about the random news concerning him, going viral in the media…his expression says it all!!! Picture courtesy: Sreejaya (Amadeus’s mom) pic.twitter.com/H4bwnPph7f

— sushmita sen (@thesushmitasen) January 13, 2022