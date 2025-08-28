16 साल की हुईं सुष्मिता सेन की लाडली, रेयर फोटोज के साथ लिखा इमोशनल पोस्ट
16 साल की हुईं सुष्मिता सेन की लाडली, रेयर फोटोज के साथ लिखा इमोशनल पोस्ट

सुष्मिता सेन बेटी अलीशा के जन्मदिन पर इमोशनल हुईं. सुष्मिता सेन ने कई पुरानी तस्वीरों को पोस्ट किया है, जो अलीशा की जिंदगी के खास पलों की झलक दिखाती हैं. इनमें अलीशा के बचपन की मासूमियत भी है,

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:28 AM IST
16 साल की हुईं सुष्मिता सेन की लाडली, रेयर फोटोज के साथ लिखा इमोशनल पोस्ट

सुष्मिता सेन एक सिंगल मदर हैं, और उन्होंने अपनी दोनों गोद ली हुई बेटियों को बेहतरीन परवरिश दी है. गुरुवार को उनकी छोटी बेटी अलीशा सेन 16 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट साझा किए, जिनमें से एक वीडियो और एक फोटो स्लाइडशो है. इन पोस्ट्स के जरिए उन्होंने अपने दिल की बात बड़ी ही खूबसूरती के साथ जाहिर की. 

पहले पोस्ट में सुष्मिता सेन ने एक प्यारा-सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बेटी अलीशा के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो सेल्फी कैमरे से शूट किया गया है, जिसमें मां-बेटी दोनों बेहद खुश दिखाई दे रही हैं. सुष्मिता ने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी है, वहीं अलीशा ने काले रंग की ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है. दोनों की मुस्कान और आपसी केमिस्ट्री इस वीडियो को बेहद खास बना रही है.

16 साल की हुईं सुष्मिता सेन की बेटी अलीशा

वीडियो के साथ सुष्मिता सेन ने लिखा, "दुआओं से जन्मी! मैंने इस चमत्कार, अलीशा सेन, के लिए पूरे 10 साल इंतजार किया. मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करती हूं!!!"

इसके बाद सुष्मिता सेन ने कई पुरानी तस्वीरों को पोस्ट किया है, जो अलीशा की जिंदगी के खास पलों की झलक दिखाती हैं. इनमें अलीशा के बचपन की मासूमियत भी है, उनकी किशोरावस्था की झलक भी, और मां-बेटी के बीच बिताए कई अनमोल पल भी. तस्वीरों में सुष्मिता की बड़ी बेटी रेने भी नजर आ रही हैं.

रेयर फोटोज के साथ लिखा इमोशनल पोस्ट 

इस पोस्ट के साथ सुष्मिता सेन ने प्यार भरा कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, "16वां जन्मदिन मुबारक हो शोनू अलीशा. मेरी नजरों में तुम सबसे प्यारी स्वीट सिक्स्टीन हो... मैं एक बहुत गर्वित मां हूं... जिसके पास सबसे कोमल दिल है और सबसे प्यारी मौजूदगी!"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं तुम्हारी हर उपलब्धि को देखकर हैरान रह जाती हूं… और जानती हूं कि अभी बहुत कुछ बाकी है. तुम्हारे लिए एक जादुई साल इंतजार कर रहा है, मेरी शोनू! भगवान हमेशा तुम पर अपनी सबसे खास कृपा बरसाए… तुम्हारी किस्मत उतनी ही सुंदर हो जितनी तुम हो. हम 16वें साल की शुरुआत कर रहे हैं स्कूल कैप्टन के तौर पर! शाबाश! पार्टी टाइम रेने सेन, अलीशा सेन. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं!"

