Advertisement
trendingNow12947410
Hindi Newsबॉलीवुड

"औरों में खुद को खोकर..." सुष्मिता सेन ने ताजा की यंग एज की यादें; PHOTOS

आर्या सीरीज से बॉलीवुड में दमदार वापसी करने वाली एक्ट्रेस सुष्मिता सेन पंजाब और कानपुर जैसी जगहों पर इवेंट में देखी जा रही हैं. सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपडेट की है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

"औरों में खुद को खोकर..." सुष्मिता सेन ने ताजा की यंग एज की यादें; PHOTOS

आर्या सीरीज से बॉलीवुड में दमदार वापसी करने वाली एक्ट्रेस सुष्मिता सेन पंजाब और कानपुर जैसी जगहों पर इवेंट में देखी जा रही हैं. सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपडेट की है. स्टोरी में एक्ट्रेस काफी यंग लग रही हैं और सबके सामने नम आंखों से शायरी सुना रही हैं. 
 
हाल ही में एक्ट्रेस की एक झलक देखने के लिए कानपुर में भयंकर जाम लग गया था और पुलिस को आकर मामला संभालना पड़ा था. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर भी इतना प्यार देने के लिए कानपुर के प्यारे फैंस को दिल से शुक्रिया किया था, लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपने पुराने दिनों की कुछ प्यारी यादों को याद किया है.

सुष्मिता सेन ने किया पोस्ट 

सुष्मिता कहती हैं, "औरों में खुद को खोकर…मैं को पाना बहुत बड़ा काम है…और जीना इसी का नाम है." इसके अलावा सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म 'मैं हूं ना' के रोल चांदनी चोपड़ा का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें चांदनी रिश्ते में अपनी खूबसूरती निहार रही है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मूड कितना भी खराब हो लेकिन अपने आप को देखकर झक्कास हो जाता है."

Add Zee News as a Preferred Source

वर्क फ्रंट की बात करें तो सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और महेश भट्ट के साथ फिल्मों में कदम रखा. एक्ट्रेस की पहली फिल्म दस्तक थी. पहली ही फिल्म में एक्ट्रेस ने मुकुल देव, मनोज वाजपेयी और शरद कपूर के साथ काम किया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ बीवी नंबर 1, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ 'आंखें', शाहरुख खान के साथ 'मैं हूं ना', सलमान और कैटरीना के साथ 'मैंने प्यार क्यों किया', जिंदगी रॉक्स और कॉमेडी फिल्म 'नो प्रॉब्लम' में काम किया.

आर्या में धाकड़ एक्शन के साथ दिल जीता

एक्ट्रेस ने डिजिटल डेब्यू भी किया और सीरीज आर्या में धाकड़ एक्शन के साथ दर्शकों का दिल जीता. आर्या के तीन पार्ट आ चुके हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस को "ताली" में भी देखा गया. एक्ट्रेस ने फिल्म में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्रीगौरी सावंत का रोल प्ले किया, जिसमें उनके जीवन के संघर्षों को दिखाया गया है. दोनों ही सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिलहाल एक्ट्रेस किसी नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी दोनों बेटियों के साथ समय बिता रही हैं. एक्ट्रेस ने बेटी रिनी सेन को जन्मदिन की बधाई भी दी थी. बता दें कि रिनी सेन भी मॉडलिंग में अपना करियर बना रही हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actress Sushmita Sen

Trending news

टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
;