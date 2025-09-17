'कमजोर अंग्रेजी की वजह से सुष्मिता से हार गई थीं ऐश्वर्या...' फिल्म मेकर प्रह्लाद कक्कड़ का खुलासा, बोले- दुश्मनी तो
Advertisement
trendingNow12926116
Hindi Newsबॉलीवुड

'कमजोर अंग्रेजी की वजह से सुष्मिता से हार गई थीं ऐश्वर्या...' फिल्म मेकर प्रह्लाद कक्कड़ का खुलासा, बोले- दुश्मनी तो

Prahlad Kakkar ने 1994 के उस इंसीडेंट को याद किया जब ऐश्वर्या और सुष्मिता एक ही स्टेज पर थीं. उस वक्त क्या हुआ था और क्यों सुष्मिता बैक स्टेज जाकर कोने में बैठकर रो रही थीं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय
सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय

Sushmita Sen Vs Aishwarya Rai: 1994 का साल भारत के लिए काफी खास रहा. भारत की दो खूबसूरत हसीनाओं ने मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का टाइटल इसी साल अपने नाम किया था. 31 साल पहले की बात को लेकर फिल्म मेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने बड़ा खुलासा किया है. इन्होंने कहा कि सुष्मिता को लग रहा था कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पहले से ही ऐश्वर्या के लिए फिक्स है.

नहीं थी दुश्मनी

विक्की लालवानी से बात करते हुए प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा- 'दोनों के बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी. सच्चाई ये है कि ऐश्वर्या ने अपना करियर शुरू किया था. वो एक दम रॉ थीं. वहीं सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से ज्यादा पॉलिश थीं, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी थीं. ऐश्वर्या के साथ ऐसा कुछ नहीं था.अगर अंग्रेजी भाषा की परफॉर्मेंस देखी जाए और किसी की अगर उतनी अच्छी नहीं है तो उसे नुकसान जरूर होता है. इसी वजह से सुष्मिता ने सवालों का जवाब देने वाला राउंड जीत लिया था. लेकिन, काफी वक्त तक सुष्मिता को ऐसा लगता रहा कि इस शो के ऑर्गेनाइजर्स ऐश्वर्या के फेवर में हैं. क्योंकि वो पहले से ही पेप्सी और लैक्मे गर्ल थीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

सुष्मिता को लग रहा था सब फिक्स है

प्रह्लाद ने कहा कि 'जब सुष्मिता ने टाइटल जीता तो उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रतियोगिता पहले से ही फिक्स है. क्योंकि ऐश्वर्या उस वक्त टॉप लेवल की मॉडल थी और सुष्मिता नहीं. पेप्सी ने उसे लॉन्च किया था और वो लैक्मे गर्ल भी थी. सुष्मिता को ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या पर काफी ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है.'   

40 के दशक की वो हसीना, जिसके प्यार में दीवाना हो गया था 6 बच्चों का बाप, बिन ब्याहे बनीं मां, पर एक कलंक के साथ हुई मौत,बेटी तो 56 साल से कर रही राज

वीक अंग्रेजी की वजह से हारी ऐश्वर्या

पुरानी बात को याद करते हुए प्रह्लाद ने कहा कि 'चेंजिंग रूप में बैक स्टेज सुष्मिता एक कोने में बैठकर रो रही थीं. मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि सब कुछ फिक्स है. मैं कभी जीत नहीं सकती. तो मैंने कहा क्या तुम स्टूपिड हो? ज्यूरी को देखो. तुम्हें लगता है कि वो फिक्स हैं. जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो. अगर तुम डिजर्व करती हो तो जीतोगी जरूर. ज्यूरी इतनी पॉवरफुल है कि तुम उसे खरीद नहीं सकते. सुष्मिता ऐश्वर्या के कम्पेरिजिन में हर चीज में ज्यादा कॉन्डिडेंट थीं. ऐश्वर्या अंग्रेजी को लेकर उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी. इसलिए करियर के शुरुआत में उन्होंने कई बार इंटरव्यू देने के लिए मना कर देती थीं. '

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Sushmita senAishwarya RaiPrahlad Kakkar

Trending news

बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
;