'कमजोर अंग्रेजी की वजह से सुष्मिता से हार गई थीं ऐश्वर्या...' फिल्म मेकर प्रह्लाद कक्कड़ का खुलासा, बोले- दुश्मनी तो

Sushmita Sen Vs Aishwarya Rai: 1994 का साल भारत के लिए काफी खास रहा. भारत की दो खूबसूरत हसीनाओं ने मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का टाइटल इसी साल अपने नाम किया था. 31 साल पहले की बात को लेकर फिल्म मेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने बड़ा खुलासा किया है. इन्होंने कहा कि सुष्मिता को लग रहा था कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पहले से ही ऐश्वर्या के लिए फिक्स है.

नहीं थी दुश्मनी

विक्की लालवानी से बात करते हुए प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा- 'दोनों के बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी. सच्चाई ये है कि ऐश्वर्या ने अपना करियर शुरू किया था. वो एक दम रॉ थीं. वहीं सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से ज्यादा पॉलिश थीं, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी थीं. ऐश्वर्या के साथ ऐसा कुछ नहीं था.अगर अंग्रेजी भाषा की परफॉर्मेंस देखी जाए और किसी की अगर उतनी अच्छी नहीं है तो उसे नुकसान जरूर होता है. इसी वजह से सुष्मिता ने सवालों का जवाब देने वाला राउंड जीत लिया था. लेकिन, काफी वक्त तक सुष्मिता को ऐसा लगता रहा कि इस शो के ऑर्गेनाइजर्स ऐश्वर्या के फेवर में हैं. क्योंकि वो पहले से ही पेप्सी और लैक्मे गर्ल थीं.'

सुष्मिता को लग रहा था सब फिक्स है

प्रह्लाद ने कहा कि 'जब सुष्मिता ने टाइटल जीता तो उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रतियोगिता पहले से ही फिक्स है. क्योंकि ऐश्वर्या उस वक्त टॉप लेवल की मॉडल थी और सुष्मिता नहीं. पेप्सी ने उसे लॉन्च किया था और वो लैक्मे गर्ल भी थी. सुष्मिता को ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या पर काफी ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है.'

वीक अंग्रेजी की वजह से हारी ऐश्वर्या

पुरानी बात को याद करते हुए प्रह्लाद ने कहा कि 'चेंजिंग रूप में बैक स्टेज सुष्मिता एक कोने में बैठकर रो रही थीं. मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि सब कुछ फिक्स है. मैं कभी जीत नहीं सकती. तो मैंने कहा क्या तुम स्टूपिड हो? ज्यूरी को देखो. तुम्हें लगता है कि वो फिक्स हैं. जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो. अगर तुम डिजर्व करती हो तो जीतोगी जरूर. ज्यूरी इतनी पॉवरफुल है कि तुम उसे खरीद नहीं सकते. सुष्मिता ऐश्वर्या के कम्पेरिजिन में हर चीज में ज्यादा कॉन्डिडेंट थीं. ऐश्वर्या अंग्रेजी को लेकर उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी. इसलिए करियर के शुरुआत में उन्होंने कई बार इंटरव्यू देने के लिए मना कर देती थीं. '