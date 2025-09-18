सुष्मिता सेन को लगा था फिक्स है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, ऐश्वर्या राय ही होंगी विनर, रो पड़ी थीं...

Aishwarya Rai Sushmita Sen: साल 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनीं. सुष्मिता की जीत में उनका कॉन्फिडेंस और पॉलिश्ड अंदाज मददगार था, जबकि ऐश्वर्या अंग्रेजी में थोड़ी कमजोर थीं, लेकिन ऐसी क्या बात थी, जिसकी वजह से सुष्मिता रोने लगी थीं.
Aishwarya Rai Sushmita Sen: साल 1994 भारत के लिए यादगार रहा, क्योंकि इसी साल सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता था. मिस इंडिया का खिताब जीतते समय सुष्मिता ने ऐश्वर्या को पीछे छोड़ दिया था. उस समय ऐश्वर्या थोड़ी निराश भी हो गई थीं. वहीं, सुष्मिता को भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा नहीं था. उन्हें लगता था कि शायद ऐश्वर्या का जीतना पहले से तय था. इस जीत के पीछे की कहानी और दोनों के बीच की सच्चाई अब खुलकर सामने आई है.
ऐश्वर्या राय को पहली बार पेप्सी के ऐड में लॉन्च करने वाले फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस बारे में खुलकर बात की और कई खुलासे किए. वो ऐश्वर्या और सुष्मिता दोनों को जानते थे. प्रह्लाद ने बताया कि असल में दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी. मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या रनर अप इसलिए बनीं, क्योंकि उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी. सुष्मिता सेन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी थीं और बहुत पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंस लगती थीं. इस वजह से सवाल-जवाब वाले राउंड में उन्हें फायदा मिला.
सुष्मिता को लगा फिक्स है कॉन्टेस्ट
प्रह्लाद ने बताया कि लंबे समय तक सुष्मिता को लगता रहा कि पेजेंट के ऑर्गनाइजर्स ऐश्वर्या के साइड में झुके हुए थे. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या पहले ही पेप्सी और लैक्मे जैसी ब्रांड्स की मॉडल बन चुकी थीं. लेकिन सच ये था कि किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं थी. सुष्मिता की मेहनत और कॉन्फिडेंस ने उन्हें जीत दिलाई. प्रह्लाद ने याद किया कि बैकस्टेज सुष्मिता रो रही थीं और सोच रही थीं कि उनकी जीत नामुमकिन है.
प्रह्लाद ने दी थी सुष्मिता को हिम्मत
प्रह्लाद ने सुष्मिता को हिम्मत दी और कहा कि अगर तुम लायक हो, तो जीत तुम्हें मिलेगी. सुष्मिता ने अपने बेहतरीन परफॉर्म से सभी को चौंका दिया और सच में जीत हासिल की. बाद में उन्होंने प्रह्लाद को धन्यवाद देने के लिए फोन भी किया. दूसरी तरफ, हारने के बाद ऐश्वर्या को लगा कि सुष्मिता को कुछ लोगों के संपर्क का फायदा मिला. लेकिन असलियत ये थी कि सुष्मिता का किसी से कोई रिश्ता या मदद नहीं थी.
इस बात का था सुष्मिता को डर
ऐश्वर्या की निराशा की वजह उनकी अंग्रेजी में थोड़ी कमजोरी और मंच पर असहज महसूस करना था. सवाल-जवाब के राउंड में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई. इसके उलट, सुष्मिता काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलेक्स थीं. प्रह्लाद ने बताया कि सुष्मिता के मन में भी इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि ऐश्वर्या पहले से फेमस कंटेस्टेंट थीं. सभी को उम्मीद थी कि ऐश्वर्या जीतेंगी. यही डर सुष्मिता के अंदर भी था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और जीत हासिल की.
अंग्रेजी को लेकर अनकमफटेबल थीं ऐश्वर्या
प्रह्लाद ने ऐश्वर्या की अंग्रेजी की झिझक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत में ऐश्वर्या अंग्रेजी को लेकर ज्यादा कमफटेबल नहीं थीं. वे तुलु, कोंकणी और हिंदी में आराम से बात करती थीं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं. लोग समझते थे कि वे घमंडी हैं, लेकिन सच में वे थोड़ी घबराती थीं. समय के साथ, दोनों ही ने अपने करियर में नाम बनाया और आज भी दोनों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सफल और सम्मानित कलाकारों में गिनी जाती हैं.
