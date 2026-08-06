1 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए 'C-Grade' फिल्मों में किया काम, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती

Susmita Mukherjee C Grade Movies Story: बॉलीवुड में कई बार चमक-धमक के पीछे ऐसा अंधेरा छिपा होता है, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता. 'किंग अंकल', 'खलनायक', 'गोलमाल रिटर्न्स' और 'दोस्ताना' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकीं दिग्गज एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी ने हाल ही में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच बयां किया है. उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि एक वक्त ऐसा आया था जब 1 करोड़ का भारी कर्ज चुकाने के लिए उन्हें सी-ग्रेड और महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने वाली फिल्मों में काम करना पड़ा था.
शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग अंकल' में नजर आ चुकीं सीनियर एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर कर अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर का खुलासा किया है. अपने इंस्टाग्राम पर एक मोनोलॉग वीडियो में सुष्मिता ने बताया कि जब लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने करियर में इतनी खराब और सी-ग्रेड फिल्में क्यों कीं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसों की तंगी और मजबूरी के चलते ऐसी फिल्में कीं जो महिलाओं के खिलाफ थीं और जिनमें घटिया कंटेंट था. उन्होंने कहा, "क्या मैंने अपनी आत्मा बेची? हां, मैंने अपनी आत्मा बेची. मुझे तब भी अच्छा नहीं लगा था और आज भी उन फिल्मों को देखकर गर्व महसूस नहीं होता, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी."
2002 में कंपनी हुई दिवालिया
अपनी लाचारी की वजह बताते हुए सुष्मिता मुखर्जी ने कहा कि साल 2002 में उनके और उनके पति की मीडिया कंपनी 'प्रयास प्रोडक्शन' पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी. उस दौर में नई टेक्नोलॉजी, एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल का जमाना आ गया था, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. नतीजा यह हुआ कि उनकी कंपनी डूब गई और उनके सिर पर 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज चढ़ गया. उस वक्त उनके साथ ट्रैक सिनेमा और अनिल चौधरी प्रोडक्शन भी बैंकरप्ट हो गए थे.
दरवाजे पर आते थे रिकवरी वाले
सुष्मिता ने उस खौफनाक दौर को याद करते हुए बताया कि लेनदार उनके घर के दरवाजे पर आ धमकते थे. रिकवरी करने वाले लोग उन्हें और उनके परिवार को भद्दी-भद्दी गालियां देते थे. उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे और घर के हालात बेहद खराब हो चुके थे. परिवार को इस दलदल से निकालने के लिए सुष्मिता ने दोबारा काम करना शुरू किया. जो भी पैसा आता था, उससे सिर्फ कर्ज उतारा जाता था. सुष्मिता और उनके पति ने लगातार 3-4 साल दिन-रात कड़ी मेहनत की और आखिरकार 1 करोड़ रुपये का पूरा लोन चुकाया.
बेटी की विदेश में पढ़ाई के लिए भी किए कड़े फैसले
सुष्मिता ने बताया कि कर्ज चुकाने के साथ-साथ उनके अंदर की मां भी जाग गई थी. उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वे चाहती थीं कि वो विदेश जाकर पढ़े. हालांकि उनके पति का मानना था कि भारत में भी अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन सुष्मिता की जिद के कारण उन्होंने बेटी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पढ़ने भेजा. बेटी की पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा था, जिसके लिए सुष्मिता को हर तरह का काम स्वीकार करना पड़ा.
'अच्छे काम का नहीं मिला सही फल'
अपनी बात खत्म करते हुए सुष्मिता ने बेहद उदास मन से कहा कि उन्होंने जो अच्छा काम किया, उससे उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ. वे अपने कुछ फैसलों पर बिल्कुल गर्व महसूस नहीं करतीं. उन्होंने कहा कि हर इंसान के काम करने की अपनी वजह होती है - कोई सुरक्षा के लिए कमाता है, कोई मजबूरी में, तो कोई बच्चों की पढ़ाई और बड़े घर-गाड़ी के लिए. उन्होंने भी उस वक्त अपनी पारिवारिक मजबूरियों को देखते हुए वो रास्ता चुना था.