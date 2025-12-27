‘सक्सेस इनके सिर पर चढ़ गई...’ ‘दृश्यम 3’ को छोड़कर बुरे फंसे अक्षय खन्ना, प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस, बोले- ‘घर पर खाली बैठे थे, हमने काम दिया...’

Akshaye Khanna Drishyam 3 Controversy: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में फिल्म के निर्माता कुमार मंगत पाठक ने कन्फर्म किया है कि अक्षय खन्ना अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे. उनकी जगह जयदीप अहलावत को कास्ट कर लिया गया है. निर्माता का आरोप है कि अक्षय ने शूटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ. कुमार मंगत ने इसे पूरी तरह अनप्रोफेशनल बिहेवियर बताया है.

उन्होंने कहा कि इस मामले में वे कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं. कुमार मंगत ने बताया कि अक्षय खन्ना को लंबी बातचीत और फीस पर दोबारा बातचीत के बाद ही फिल्म के लिए साइन किया गया था, जिसका एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था. शुरुआत में अक्षय ने ये शर्त रखी कि वे फिल्म में विग पहनना चाहते हैं. लेकिन निर्देशक अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि ‘दृश्यम 3’ सीक्वल है और विग से कंटिन्यूटी खराब होगी. इस पर अक्षय ने बात मान ली थी और विग न पहनने के लिए तैयार हो गए थे.

फिल्म में विग पहनना चाहते थे अक्षय खन्ना

निर्माता के मुताबिक, बाद में अक्षय के आसपास मौजूद लोगों यानी ‘उकसाने वालों’ ने उन्हें फिर से विग पहनने की सलाह दी. उनका कहना था कि विग में वे ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे. इसके बाद अक्षय ने दोबारा विग की मांग रखी. निर्देशक इस मुद्दे पर बात करने को भी तैयार थे, लेकिन तभी अक्षय ने अचानक कह दिया कि वे अब फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते. कुमार मंगत ने कहा कि ये फैसला बिल्कुल आखिरी वक्त पर लिया गया, जिससे प्रोडक्शन को बड़ा झटका लगा.

‘घर पर खाली बैठे थे, हमने इन्हें काम दिया...’

कुमार मंगत ने अक्षय खन्ना के करियर को लेकर भी कई तीखी बातें कहीं. उन्होंने कहा कि ‘सेक्शन 375’ और ‘दृश्यम 2’ से पहले अक्षय को लगातार काम नहीं मिल रहा था. उन्होंने कहा, ‘एक वक्त ऐसा था जब अक्षय के पास कोई काम नहीं था. वे 3-4 साल तक घर पर बैठे थे’. निर्माता ने ये भी बताया कि ‘सेक्शन 375’ के वक्त कई लोगों ने उन्हें अक्षय के साथ काम न करने की सलाह दी थी, क्योंकि उनका बिहेवियर पहले से ही अनप्रोफेशनल माना जाता था.

‘सक्सेस इनके सिर पर चढ़ गई...’

निर्माता का कहना है कि ‘दृश्यम 2’ और ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना खुद को सुपरस्टार समझने लगे. कुमार मंगत ने कहा, ‘सक्सेस इनके सिर पर चढ़ गई है. कुछ एक्टर्स एन्सेंबल फिल्मों की हिट के बाद ये मान लेते हैं कि पूरी फिल्म उन्हीं की वजह से चली है’. उन्होंने दावा किया कि अक्षय ने ये तक कहा कि ‘धुरंधर’ सिर्फ उनकी वजह से हिट हुई. निर्माता ने साफ कहा कि किसी भी फिल्म की सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक एक्टर नहीं.

अगले साल ‘दृश्यम 3’ पर शुरू होगा काम

अक्षय के बाहर होने के बाद जयदीप अहलावत को ‘दृश्यम 3’ में ले लिया गया है. कुमार मंगत ने कहा, ‘भगवान की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर एक्टर और उससे भी बेहतर इंसान मिल गया है’. उन्होंने बताया कि जयदीप के करियर की शुरुआती फिल्म ‘आक्रोश’ भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी. वहीं अक्षय के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा जा चुका है. बता दे, इस फिल्म पर काम अगले साल से शुरू होगा और अक्षय की फिल्म ‘धुरंधर 2’ भी अगले साल 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.