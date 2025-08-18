नई वेब सीरीज ‘राख’ का पोस्टर आया, सस्पेंस थ्रिलर में पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे अली फजल

Trending Photos
बॉलीवुड एक्टर अली फजल फिल्मों में अपना नाम बनाने के बाद अब ओटीटी पर भी कब्जा कर रहे हैं. उन्होंने कई वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है. अब वह फिर से नई वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है. अली फजल की नई सीरीज का नाम होगा 'राख'. इसमें वो एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे.
ओटीटी की नई वेब सीरीज में अली फजल पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाने वाले हैं. सीरीज की कहानी इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर से भरी होने वाली है जो अपराध और न्याय के इर्द-गिर्द घूमेगी. एंडेमोलशाइन इंडिया और गुलबदन टॉकीज के बैनर तले बनी सीरीज एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होगी. इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, ‘राख से निकलेगा न्याय, नई ओरिजिनल सीरीज प्राइम वीडियो पर 2026 में आएगी.’
नई सीरीज ‘राख’ का पहला पोस्टर आउट
इसके पहले पोस्टर में अली फजल हैरानी से किसी चीज को निहारते दिख रहे हैं. उनकी आंखों में 'मुन्ना भैया' वाला खौफ कम और हैरानी अधिक दिख रही है. इसके बैकग्राउंड में एक पुरानी पुलिस की जीप खड़ी है और साथ में कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं.
वर्दी में अली फजल काफी दमदार दिख रहे हैं. इससे ये कहा जा सकता है कि ये सीरीज भी काफी धमाकेदार होगी. इसमें सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर भी अहम रोल निभाएंगे. पहले पोस्टर को देखने के बाद लोग भी इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. इसे लाइक करते हुए वो इस सीरीज को देखने के लिए उत्साहित दिखे. कइयों ने फायर इमोजी भी शेयर की है.
इस सीरीज को प्रोसित रॉय ने डायरेक्ट किया है. इन्होंने ही अनुष्का शर्मा की फिल्म 'परी' को डायरेक्ट किया था. बताया जा रहा है कि इसमें अपराध और न्याय के बीच की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को दिखाया जाएगा.
पुलिस ऑफिसर के रोल में ‘गुड्डू भैया’
इस सीरीज को एंडेमोल शाइन इंडिया और गुलबदन टॉकीज ने प्रोड्यूस किया है. डायलॉग्स आयुष त्रिवेदी ने लिखे हैं. ‘राख’ साल 2026 में प्राइम वीडियो पर आएगी. इससे पहले अली फजल को अनुराग बसु की फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ में देखा गया था. इसमें वो एक स्ट्रग्लिंग सिंगर के किरदार में दिखाई दिए थे. अली फजल ने एक पोस्ट में अनुराग बसु की तारीफ करते हुए कहा था, "उनके साथ काम करना एक म्यूजिकल सपने जैसा है. उनकी फिल्मों में एक अनोखा जादू होता है. मैं इसका हिस्सा बनकर रोमांचित हूं."
फिल्म में अली फजल और फातिमा सना शेख के साथ आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. यह रोमांटिक ड्रामा 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
