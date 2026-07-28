बॉयफ्रेंड से दूर होते ही रोने लगी ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, सुजैन ने अर्सलान गोली को किया गुडबाय किस

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हाल ही में रियलिटी शो अलायंस में बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी से मिली है. शो में अर्सलान गोनी कुशान टंडन के संग गए थे लेकिन अंदर दोनों के रिश्ते में बदलाव आ गया. दोनों अलग-अलग शो खेल रहे है. वहीं शो फिनाले के पास जा रहा है. ऐसे में गेम में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं. शो में इमोशनल रीयूनियन देखने को मिलेगा.
शो में कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने के लिए घरवाले और करीबी आएंगे.अर्सलान से मिलने उनकी गर्लफ्रेंड सुजैन खान आएंगी. शो के प्रोमो के मुताबिक दोनों का रीयूनियन देखने को मिलेगा. अर्सलान को देखते ही सुजैन इमोशनल हो जाती है. जिसके बाद वह रोने लगती है. इसके बाद वह सीधा बॉयफ्रेंड के गले लग जाती है. दोनों किस करते हैं. अर्सलान भी अपने प्यार को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं. वो भी रोने लगते हैं. अर्सलान को इमोशनल होता देख सुजैन उन्हें पैंपर करती हैं.
सुजैन और अर्सलान पहली बार किसी रियलिटी शो में नजर आए हैं. दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री और बॉन्ड देखने को मिल रहा है. दोनों की लव स्टोरी इंटरनेट पर वायरल ही रही है. सोशल मीडिया पर फैंस दोनों की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं. दोनों को मेड ऑफ ईच अदर बताया जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि सुजैन काफी लविंग और केयरिंग है.
सुजैन और अर्सलान काफी समय से रिलेशन में है. सुजैन ऋतिक रोशन की पत्नी थी, दोनों की शादी साल 2000 में हुई थी. साल 2014 में उनका तलाक हो गया था. कपल को दो बेटे हैं. तलाक के बाद भी ऋतिक और सुजैन अच्छे दोस्त हैं. तलाक के बाद अक्सर दोनों साथ में नजर आते हैं. तलाक के बाद सुजैन अर्सलान को डेट कर रही है.
अर्सलान गोनी टीवी एक्टर एली गोनी के भाई हैं. अर्सलान गोनी हाल ही में माई हीरो बोल रा हूं बेव सीरीज में नजर आए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार अर्सलान और सुजैन की मुलाकात दोस्त के जरिए हुई थी. अर्सलान और सुजैन को अक्सर लंच और डिनर पार्टी में साथ में देखा जाता है