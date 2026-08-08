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स्वरा भास्कर को हुआ डेंगू! हॉस्पिटल बेड से फोटो शेयर कर दिया फैंस को हेल्थ अपडेट

Swara Bhashkar: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इस समय डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती हैं. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल बेड से तस्वीर शेयर कर हेल्थ अपडेट दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 08, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:08 PM IST
स्वरा भास्कर को हुआ डेंगू! हॉस्पिटल बेड से फोटो शेयर कर दिया फैंस को हेल्थ अपडेट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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