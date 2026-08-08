स्वरा भास्कर को हुआ डेंगू! हॉस्पिटल बेड से फोटो शेयर कर दिया फैंस को हेल्थ अपडेट

स्वरा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बताया कि डेंगू की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में इससे ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है. स्वरा भास्कर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शामिल हैं, जिन्होंने फिल्मों के साथ-साथ अपनी बेबाक राय के लिए भी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म ‘माधोलाल कीप वॉकेबल’ से की थी. इसके बाद वो ‘गुजारिश’, ‘तनु वेड्स मनु’ और ‘रांझणा’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. ‘तनु वेड्स मनु’ में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और यहीं से उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिलने लगी.