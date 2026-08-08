स्वरा भास्कर को हुआ डेंगू! हॉस्पिटल बेड से फोटो शेयर कर दिया फैंस को हेल्थ अपडेट

इन दिनों डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है और आम जानता से लेकर सेलेब्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. टीवी एक्ट्रेस अविका गौर के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी डेंगू की चपेट में आ गई हैं. स्वरा ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी तबीयत की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हॉस्पिटल बेड से एक तस्वीर पोस्ट की, जिसे देखने के बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए. स्वरा ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ी और अब उन्हें डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है.
स्वरा भास्कर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अस्पताल के बेड से अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हालत बहुत जल्दी बहुत खराब हो गई. डेंगू की वजह से हॉस्पिटल में हूं.' उनके इस हेल्थ अपडेट के बाद फैंस लगातार उनका हालचाल पूछ रहे हैं और जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.
स्वरा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बताया कि डेंगू की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में इससे ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है. स्वरा भास्कर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शामिल हैं, जिन्होंने फिल्मों के साथ-साथ अपनी बेबाक राय के लिए भी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म ‘माधोलाल कीप वॉकेबल’ से की थी. इसके बाद वो ‘गुजारिश’, ‘तनु वेड्स मनु’ और ‘रांझणा’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. ‘तनु वेड्स मनु’ में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और यहीं से उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिलने लगी.
इसके बाद, स्वरा ने ‘प्रेम रतन धन पायो’, ‘निल बटे सन्नाटा’, ‘वीरे दी वेडिंग’ और ‘जहां चार यार’ जैसी फिल्मों में भी काम किया. खासतौर पर ‘निल बटे सन्नाटा’ में उनकी एक्टिंग को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तारीफ मिली. फिल्मों के अलावा स्वरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नजर आ चुकी हैं. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट शेयर करती रहती हैं.
फिलहाल स्वरा भास्कर अस्पताल में हैं और डेंगू से रिकवर कर रही हैं. उनकी हॉस्पिटल बेड से शेयर की गई तस्वीर सामने आने के बाद फैंस उनके लिए परेशान हैं. वहीं सोशल मीडिया पर लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि स्वरा जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर घर लौटेंगी और पहले की तरह अपने काम और जिंदगी में वापस लौटेंगी.