/स्वरा भास्कर के बदले सुर! पहले पद्मावत के ‘जौहर’ को बताया कायराना, जब होने लगी ट्रोलिंग; तो सफाई देते हुए बोलीं- ‘मैंने कतई नहीं कहा...’

ल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में स्वरा ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ऑर्गेनाइज ‘वुमन लाइफ फ्रीडम’ टॉक के दौरान पद्मावत के ‘जौहर’ को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया, जिसके बाद हर कोई सोशस मीडिया पर उनको क्रिटिसाइज कर रहा है. इतना ही वहीं, स्वरा ने दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘पद्मावत’ में दिखाए गए ‘जौहर प्रथा’ सीन को लेकर संजय लीला भंसाली को एक ओपन लैटर भी लिखा.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वरा भास्कर ने फिल्म ‘पद्मावत’ के क्लाइमैक्स सीन को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जब वे फिल्म में सैकड़ों महिलाओं को आग में कूदते देख रही थीं, तो उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया. स्वरा ने सोचा कि अगर किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत होती है, तो क्या समाज उसे जीने का हक नहीं देगा. क्या अपनी जान न देना किसी की कमजोरी या कायरता बन जाती है. उनका कहना है कि इस तरह की चीजें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी भी हाल में खुदकुशी कर लेना ही एक रास्ता हो.
‘पद्मावत’ के उस सीन पर भी स्वरा ने खुलकर बात की, जिसमें एक गर्भवती महिला आग में कूदने जा रही होती है. इस सीन को देखकर वे अंदर तक हिल गईं और उनको काफी गुस्सा भी आया. उनका मानना था कि क्या गर्भ में पल रही बच्ची को इस दुनिया में आने का हक नहीं है. स्वरा का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया. कई यूजर्स ने उन पर इतिहास और हिंदू संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया. लोगों ने कहा कि ‘जौहर’ जैसी परंपरा और राजपूत रानियों के आत्मसम्मान को गलत नजरिए से देखना ठीक नहीं.
लगातार हो रही ट्रोलिंग देखते हुए स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर इसे पूरे मामले पर अपनी सफाई दी. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उनके कहे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने कभी भी इतिहास की वीरांगनाओं या रानी पद्मावती के त्याग को कायरता नहीं कहा. एक्ट्रेस का कहना है कि कुछ लोग अधूरी क्लिप देखकर बेवजह की नफरत फैला रहे हैं. उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि गाली-गलौज करने या गुस्सा निकालने से पहले पूरी बात का मतलब समझें. बिना सोचे-समझे किसी के बयान का गलत तरीके से पेश न किया जाए.
स्वरा भास्कर ने आगे समझाया कि उनका पूरा विरोध उस सोच से है जो आज के दौर में भी औरतों पर थोपी जाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी औरत की जिंदगी उसकी देह से कम कीमती होती है. समाज में ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी हादसे के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है. अगर कोई लड़की किसी दरिंदगी का शिकार होती है, तो उसका जिंदा रहना कोई शर्म की बात नहीं है. उसे सिर उठाकर जीने का पूरा हक है. फिल्मों और कहानियों को ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए, जिससे किसी के मन में ये ख्याल आए कि जीने से बेहतर मर जाना है.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वरा ने दिल्ली के ‘निर्भया’ केस का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि इतने बड़े जुल्म और दरिंदगी के बाद भी उस बहादुर लड़की ने आखिरी सांस तक जिंदगी की जंग लड़ी थी. उसके अंदर जीने की जो गजब की ताकत थी, वही हर लड़की का असली हौसला है. किसी भी हादसे के बाद किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है. स्वरा का मानना है कि हर इंसान की जान बेहद अनमोल होती है और किसी भी सूरत में जिंदगी की डोर को छोड़ना सही नहीं ठहराया जा सकता. औरत की ताकत उसके जिंदा रहने में है.