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स्वरा भास्कर के बदले सुर! पहले पद्मावत के ‘जौहर’ को बताया कायराना, जब होने लगी ट्रोलिंग; तो सफाई देते हुए बोलीं- ‘मैंने कतई नहीं कहा...’

Swara Bhaskar Clarification Video: संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म ‘पद्मावत’ के जौहर वाले सीन को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनको बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर अब उनको अपनी सफाई तक देनी पड़ी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 02, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:30 AM IST
स्वरा भास्कर के बदले सुर! पहले पद्मावत के ‘जौहर’ को बताया कायराना, जब होने लगी ट्रोलिंग; तो सफाई देते हुए बोलीं- ‘मैंने कतई नहीं कहा...’
Image Credit: पद्मावत के ‘जौहर’ पर स्वरा भास्कर को बोलना पड़ा भारी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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