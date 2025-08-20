बाइसेक्शुअल हैं स्वरा भास्कर? पति फहाद अहमद के सामने किया ऐसा खुलासा, उड़ गए सबके होश, धड़ल्ले से वायरल हो रहा VIDEO
बाइसेक्शुअल हैं स्वरा भास्कर? पति फहाद अहमद के सामने किया ऐसा खुलासा, उड़ गए सबके होश, धड़ल्ले से वायरल हो रहा VIDEO

Swara Bhasker: हाल ही में अपने बेबाक बयानों को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर बनी रहने वालीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उनके साथ उनके पति फहाद अहमद भी नजर आ रहे हैं. इसी दौरान वे कुछ ऐसा खुलासा करती हैं, जिसे सुनने के बाद लोग अपना सिर पकड़ लें. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:00 AM IST
बाइसेक्शुअल हैं स्वरा भास्कर? डिंपल यादव पर रखती हैं क्रश
बाइसेक्शुअल हैं स्वरा भास्कर? डिंपल यादव पर रखती हैं क्रश

Swara Bhaskar Bisexual Comment: स्वरा भास्कर हमेशा अपने बेबाक बयानों और राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. अक्सर वो कुछ ऐसा कह जाती हैं, जिसको लेकर उनको जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. हाल ही में उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने पति और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहद अहमद के साथ नजर आ रही हैं. इस दौरान वे कुछ ऐसा कह देती हैं जो फिर उनको सुर्खियों में ला देता है. 

अपने इस बयान में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसने न सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि ह्यूमन सोच और डेवलपिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए. उनका कहना है कि 'हम सभी असल में बाइसेक्शुअल हैं'. ये बाद उन्होंने एक मीडिया हाउस के साथ अपने हालिया इंटरव्यू में कही. इंटरव्यू में स्वरा ने कहा कि अगर इंसान को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, तो हर कोई बाइसेक्शुअल होगा. उनके इस वीडियो पर तमाम यूजर्स के रिएक्शन भी आ रहे हैं.  

पति फहाद अहमद के सामने कही ये बात

उन्होंने आगे कहा, 'हजोरों सालों से समाज ने हेट्रोसेक्शुअलिटी (पुरुष और महिला का रिश्ता) को ही सामान्य मान लिया है'. उन्होंने कहा कि इंसान की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए ये विचार जरूरी बनाया गया और इसलिए इसे ही आदर्श मान लिया गया. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें डिंपल यादव पर बहुत बड़ा क्रश है. हालांकि, स्वरा के इस बयान को किसी भी इंटिफिक फैक्ट का सपोर्ट नहीं मिला. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

यूजर्स जमकर कर रहे विरोध 

कई यूजर्स ने उनकी सोच का मजाक उड़ाते नजर आएं. एक शख्स ने लिखा, 'अगर मैं उनकी बात समझूं तो वो कहना चाह रही हैं कि हम खाने के लिए नहीं बने, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाते हैं'. एक और यूजर ने लिखा, 'मैं दो दशक बाद ये बयान सुन रहा हूं कि इंसान जन्म से ही बाइसेक्शुअल होते हैं. जब मैं लिटरेचर की पढ़ाई कर रहा था, तब सेमिनार में यही बातें सुनाई जाती थीं. लगता है ये महिला अब भी पुराने समय में अटकी हुई है'. 

'ये ब्रेनवॉश हो चुकी हैं' - यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया

कई लोगों ने उनके इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, 'ये ब्रेनवॉश हो चुकी हैं. इन्हें लगता है सिर्फ पुरुष ही हेट्रोसेक्शुअल हो सकते हैं. महिलाओं को ये अधिकार नहीं है. ये अब सामान्य सोच वाली इंसान नहीं रहीं'. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये सबकी तरफ से क्यों बोल रही हैं? मैं बाइसेक्शुअल नहीं हूं. हेट्रोसेक्शुअलिटी सिर्फ पीढ़ी बढ़ाने के लिए नहीं है. ये क्या कह रही हैं'. इस तरह के तमाम कमेंट्स उनके वीडियो पर देखे जा सकते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्वरा भास्कर का वर्कफ्रंट 

वहीं, अगर उनके काम की बात करें तो, स्वरा भास्कर अपनी आने वाली फिल्म ‘मिसेज फलानी’ की तैयारी में लगी हुई हैं. हाल ही में वे फिल्म 'रांझणा' की री-रिलीज में भी नजर आई थीं. हालांकि, इस बार फिल्म के नए क्लाकइमैक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया गया था, जिसका आनंद एल. राय, धनुष और फिल्म में नजर आने वाले बाकी कलाकारों ने कड़ा विरोध किया. इसी के चलते फिल्म दोबारा सुर्खियों में रही.

