स्वरा भास्कर के पति को यूजर ने कहा 'छपरी', एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'जातिवाद एक गाली....'

Swara Bhaskar On Trollers: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और अपने बयानों के वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का निशाना बन जाती हैं. अब एक बार फिर एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. एक्ट्रेस को नहीं बल्कि इस बार पति फहाद अहमद को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भद्दे शब्दों का सामना करना पड़ा, जिस पर अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

यूजर ने स्वरा के पति को कहा 'छपरी'

हाल ही में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और फहाद अहमद एक रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. इस शो के कुछ वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने फहाद अहमद को निशाना बनाया. एक यूजर ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की तुलना करते हुए लिखा कि 'परिणीति चोपड़ा को पीआर के लिए अपने पति को टॉक शोज में लाते हुए देखकर अब स्वरा भी वैसा कर रही है. वो अपने डोंगरी के 'छपरी' पति को एक रियलिटी शो में ले आई. पीआर छोड़ो, उनका पति तो डोंगरी के किसी स्ट्रीट वेंडर जैसा दिखता है.'

This twit who describes himself both as a proud Hindu and Ambedkarite does not seem to know that Chhapri is a casteist slang.. a derogatory term used to describe a community that fixes ‘chappars’ or thatched huts. Also nothing wrong with being a street vendor from Dongri or… twitter.com/SgoQlpM8E4 Swara Bhasker (ReallySwara) August 6, 2025

स्वरा ने दिया यूजर को मुंहतोड़ जवाब

जिसके बाद भला स्वरा भास्कर कैसे चुप बैठने वालों में से हैं. उन्होंने उस यूजर के कमेंट को नजरअंदाज नहीं किया और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया. स्वरा भास्कर ने कमेंट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि 'यह मूर्ख जो खुद को एक गौरवशाली हिंदू और अंबेडकरवादी दोनों बताता है, उसे शायद ये नहीं मालूम कि 'छपरी' एक जातिवादी गाली है और एक अपमानजनक शब्द है. जिसका इस्तेमाल उस समुदाय के लिए किया जाता है जो 'छप्पर' या फूस की झोपड़ियां बनाते हैं.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि 'डोंगरी या कहीं भी एक स्ट्रीट वेंडर होने में कुछ भी गलत नहीं है, आपका दिमाग जातिवाद और वर्गवादी वाला कचरा दिमाग हैं! #कास्टिटस्टअलर्ट.' वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के इस मुंहतोड़ रिप्लाई को सोशल मीडिया पर यूजर्स की काफी सराहना मिल रही है.

पति-पत्नी पंगा में नजर आ रही जोड़ी

बता दें कि स्वरा भास्कर और फहाद अहमद इन दिनों मुनव्वर फारुकी और सोनाली बेंद्रे द्वारा होस्ट किए जा रहे रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा-जोड़ियों का रियलिटी चेक' में नजर आ रहे हैं, इस शो में मशहूर सेलिब्रिटी जोड़ियां शामिल होती हैं और उनके रिश्तों को परखकर और मोड़ देकर उनकी केमिस्ट्री को चुनौती दी जाती है. शो के हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में स्वरा और फहाद दोनों ही अंदाजा लगाने का खेल खेलते नजर आए. एक मजेदार पल में स्वरा अपना आपा खोती हुई नजर आईं जब फहाद ने सोनाली से कहा कि 'मैम आपने इतने प्यार से पूछा, मुझे स्वरा के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा. मैम छोड़िए ना.' स्वरा ने आगे कहा कि 'मतलब लड़की दिखी नहीं कि दिमाग बंद हो गया इसका.'