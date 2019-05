स्वरा भास्कर बोलीं- 'पहले से जानती थी जिनके लिए प्रचार कर रही हूं, वो हार जाएंगे, लेकिन...'

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में एक बार फिर से बीजेपी को जीत मिली है. इस चुनाव में जहां कई फिल्म सितारे मैदान पर उतरे. वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बीजेपी की विरोधी पार्टियों के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया था. स्वरा भास्कर ने जितने भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उन्हें करारी शिकस्त मिली है.

सभी उम्मीदवारों को शिकस्त मिलने के बाद स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है. स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर पर लिखा, मैंने उन सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, भले ही मुझे पहले से पता था कि वह हार जाएंगे- वे लोकतंत्र की सच्ची भावना, संविधान के मूल्यों और नफरत के खिलाफ लड़ाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 'राइट-नेस' और इन मूल्यों का महत्व कभी नहीं मर जाएगा चाहे कोई भी हो.'

I‘d campaign all over again 4 these candidates, even if I knew in advance that they‘d lose- they represent the true spirit of democracy, the values of r constitution & the fight against hate.. & The ‘right-ness’, & importance of these values will never die no matter what no.s Say pic.twitter.com/DgizLkUjM1

