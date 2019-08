ईद पर स्वरा भास्कर के इस PHOTO मैसेज पर भड़के यूजर्स, बोले- 'तिरंगा लहरा रहा है वहां'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बयानों और ट्विटर पोस्ट को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं. आर्टिकल 370 का मामला अभी पूरे देश में गरमाया हुआ है जहां देश का एक तबका खुशियां मना रहा है तो वहीं कई सेलेब्स इसे सही नहीं मान रहे हैं. आज बकरीद के मौके पर सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं तो वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इसमें अपना नाम दर्ज कराया है. स्वरा ने एक ट्विटर पोस्ट करते हुए त्योहार की मुबारकबाद दी है लेकिन इस पोस्ट को पढ़ते ही लोग स्वरा पर भड़क गए हैं.

स्वरा ने फोटो पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि त्योहार में घर से दूर किसी को भी अकेला नहीं फील होना चाहिए. दिल्लीवालों कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए अपना दिल खोल दो. थोड़ा खाना लेकर हमें ज्वाइन करें. 12 अगस्त को एक बजकर तीस मिनट पर जंतर मंतर दिल्ली में. ईद मनाएंगे.

स्वरा भास्कर ने लिखा- मुगलों ने भारत को बनाया अमीर देश, लोग बोले- हिंदुओं के नाम...

Do whatever you want to do, but don't show the darkness in #kashmir . Abhi to wanha subah hui hai or tiranga khila hai. pic.twitter.com/r3VoGChqkY

एक्ट्रेस के पोस्ट के बाद ही लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है तो प्लीज देश के इस हिस्से काला रंग करके मत दिखाएं.

Aren't these same students who were celebrating India loss against Pak in cricket match 2 years back, so my foot on their a##, anti national should be kicked. But if these are India lover, they will get more than my Dil and arms will be open for them

