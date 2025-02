'500 साल पुराने हिंदुओं के फिल्मी टॉर्चर…''छावा' को लेकर स्वरा भास्कर ने जुबां पर खोया कंट्रोल; अब बुरी तरह हो रहीं ट्रोल

Swara Bhasker Trolled: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बयानों के वजह से एक बार फिर विवादों का हिस्सा बन गई हैं. एक्ट्रेस हमेशा कुछ ऐसा बोल देती हैं या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ट्रोलर्स का शिकार बन जाती हैं. अब एक बार फिर स्वरा ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है, जिसको लेकर एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, स्वरा ने अब बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' के एक सीन को लेकर पब्लिक के इमोशनल रिएक्शन पर सवाल उठाया है और भगदड़ पर चुप्पी साधी हुई है.

दरअसल, बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' थिएटर में 14 फरवरी को रिलीज की गई थी. इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी की कहानी दिखाई गई है. ये पूरी फिल्म संभाजी के जीवन पर आधारित है और इसमें औरंगजेब के युद्ध के बारे में भी बताया गया है. इस फिल्म के एक सीन को लेकर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. उसमें लिखा कि 'एक ऐसा समाज जो 500 साल पहले हिंदुओं पर की गई अत्यधिक काल्पनिक फिल्मी यातनाओं से अधिक क्रोधित है, न कि भगदड़ और कुप्रबंधन से हुई भयावह मौतों और फिर कथित तौर पर शवों को जेसीबी बुलडोजर से फेंकने से, ये एक मस्तिष्क और आत्मा से मरा हुआ समाज है.' एक्ट्रेस अपने इस पोस्ट के बाद से जमकर ट्रोल हो रही हैं. हालांकि कुछ यूजर्स उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं.

A society that is more enraged at the heavily embellished partly fictionalised filmy torture of Hindus from 500 years ago than they are at the horrendous death by stampede & mismanagement then alleged JCB bulldozer handling of corpses is a brain & souldead society. IYKYK

Swara Bhasker (ReallySwara) February 18, 2025