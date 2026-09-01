8 साल बाद फिर गरमाया ‘पद्मावत’ का जौहर विवाद, स्वरा भास्कर ने भंसाली को लिखा खत; बोलीं- 'ये कायरता है'

Swara Bhasker On Padmaavat Film: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अक्सर अपने बेबाक बयानों के कारण चर्चा में रहती हैं और इस बार उन्होंने दीपिका पादुकोण की 2018 में आई चर्चित फिल्म 'पद्मावत' को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'वुमन लाइफ फ्रीडम' टॉक में बोलते हुए एक्ट्रेस ने संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में दिखाए गए 'जौहर' (सामूहिक आत्मदाह) के दृश्य की कड़ी आलोचना की.
दरअसल, इस कार्यक्रम के दौरान स्वरा भास्कर ने फिल्म के अंत में दिखाए गए जौहर दृश्य पर एक बेहद विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह दृश्य बलात्कार पीड़ितों (रेप सर्वाइवर) को बहुत गलत संदेश दे सकता है.
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'वुमन लाइफ फ्रीडम' कार्यक्रम में स्वरा ने कहा, 'मैं फिल्म देख रही थी और मैंने सोचा कि भगवान न करे, अगर मैं एक रेप सर्वाइवर होती, तो यह फिल्म मुझसे क्या कह रही है? मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं अपनी 'इज्जत' बचाने के लिए आत्महत्या न करके एक कायर की तरह जी रही हूं. क्या आप हमारे जैसे समाज में यही संदेश देना चाहते हैं, जहां पहले से ही बलात्कार की महामारी फैली हुई है? क्या हम अपने सर्वाइवर्स को यह बताना चाहते हैं कि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है और यदि वे वास्तव में सम्मानित और साहसी महिला होतीं, तो खुद को मार लेतीं? क्या हम यह कह रहे हैं कि बलात्कार ही एक महिला के जीवन का अंत है? यह सीन बेहद समस्याग्रस्त था.'
Actor Swara Bhasker defends her remarks against Sanjay Leela Bhansali's Padmaavat
According to Bhasker, Hindu women who committed jauhar or suicide were COWARDS because they chose to die over the prospect of leading their lives as concubines of Muslim invaders.…
Brutal Truth (sarkarstix) September 1, 2026
उन्होंने आगे बताया, 'इसके बाद फिल्म में एक ऐसा शॉट आया, जिसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं थिएटर में जोर से 'छी' चिल्ला पड़ी. वह शॉट एक गर्भवती महिला के पेट का क्लोज-अप था, जो जौहर करने जा रही थी. यानी आप मुझे यह बता रहे हैं कि वह भ्रूण, जो शायद एक लड़की हो सकती है, उसे पैदा होने का कोई हक नहीं है क्योंकि भविष्य में किसी मुस्लिम शासक द्वारा उसका बलात्कार किया जा सकता है? मैं बहुत गुस्से में थी. मैंने यह परखने के लिए पांच दिन इंतजार किया कि क्या मैं अब भी ऐसा ही महसूस करती हूं और पांच दिनों के बाद मैंने एक पत्र लिखा.' यहां स्वरा 'पद्मावत' की रिलीज के बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली को लिखे अपने प्रसिद्ध खुले पत्र (ओपन लेटर) का जिक्र कर रही थीं.
स्वरा भास्कर की इन टिप्पणियों पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कई यूजर्स ने जौहर सीन की उनकी व्याख्या की कड़ी आलोचना की और तर्क दिया कि इस ऐतिहासिक प्रथा को कायरता नहीं कहा जाना चाहिए. लोगों के अनुसार, यह मुस्लिम आक्रमणकारियों की बर्बरता के खिलाफ महिलाओं द्वारा उठाया गया एक बहादुरी भरा कदम था. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'भास्कर के अनुसार, जिन हिंदू महिलाओं ने जौहर या आत्महत्या की, वे 'कायर' थीं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों की रखैल बनकर जीने के बजाय मरना चुना.'
वहीं, एक अन्य यूजर ने जौहर को इतिहास का सबसे साहसिक कदम बताते हुए लिखा, 'अकल्पनीय क्रूरता के सामने जौहर अत्यंत बहादुरी का कार्य था और हमेशा रहेगा.' स्वरा मध्यकालीन बर्बरता और अत्याचार की तुलना आधुनिक बलात्कार से करके एक गलत समानता पेश कर रही हैं. अपनी अज्ञानता दिखाते हुए वह तर्क दे रही हैं कि एक गर्भवती महिला को अपने भ्रूण की रक्षा के लिए जौहर क्यों करना चाहिए. यह पूरी तरह से बौद्धिक अंधापन है.'
एक अन्य कमेंट में लिखा था, 'क्या इस महिला को यह भी अहसास है कि मुगलों ने हिंदू महिलाओं को किस तरह बंदी बनाकर रखा और उनके साथ यौन दासी (सेक्स स्लेव) की तरह व्यवहार किया?' वहीं, एक अन्य यूजर ने स्वरा के बयान को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए लिखा कि आप सामूहिक आत्मदाह पर बहस कर सकते हैं, लेकिन इसे कायरता कहना सिर्फ दुर्भावना है.
फिल्म 'पद्मावत' में जौहर का दृश्य क्लाइमेक्स (अंत) की ओर आता है. यह तब होता है जब अलाउद्दीन खिलजी (रणवीर सिंह) की सेना राजपूतों को हरा देती है और चित्तौड़ के किले के द्वार तोड़ देती है. रानी पद्मावती (दीपिका पादुकोण) दुश्मनों के हाथों बंदी बनने और अपमानित होने से बचने के लिए किले की अन्य महिलाओं का नेतृत्व करते हुए जौहर (सामूहिक आत्मदाह) की अग्नि में समा जाती हैं. यह दृश्य महारावल रतन सिंह (शाहिद कपूर) की मृत्यु के ठीक बाद का है.