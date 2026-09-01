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8 साल बाद फिर गरमाया ‘पद्मावत’ का जौहर विवाद, स्वरा भास्कर ने भंसाली को लिखा खत; बोलीं- 'ये कायरता है'

Swara Bhasker On Padmaavat Film: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म 'पद्मावत' में दिखाए गए 'जौहर' सीन की तीखी आलोचना की है, जिससे सोशल मीडिया पर नया विवाद छिड़ गया है. जानते हैं इस पूरे विवाद और इस पर आए लोगों के रिएक्शन के बारे में-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 01, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:19 PM IST
8 साल बाद फिर गरमाया ‘पद्मावत’ का जौहर विवाद, स्वरा भास्कर ने भंसाली को लिखा खत; बोलीं- 'ये कायरता है'
Image Credit: स्वरा भास्कर के निशाने पर फिर पद्मावत

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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