Swara Bhasker ने Anurag Kashyap और Taapsee Pannu की तारीफ में पढ़े कसीदे, हो गईं ट्रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और विकास बहल (Vikas Bahl) के खिलाफ बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की. इन सभी के ऊपर कर चोरी का आरोप है जिसकी वजह से विभाग की कई टीमों ने मुंबई और पुणे में 20 से ज्यादा केशंस पर छापेमारी की. इस खबर के सामने आने के बाद स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का रिएक्शन आ गया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को मुंबई और पुणे में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसमें अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का फ्लैट भी शामिल है. आयकर की टीम फैंटम फिल्म्स के दफ्तर भी गई और वहां छापेमारी की. ये कार्रवाई आज भी जारी रह सकती है. इसी छापेमारी के खिलाफ में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के पक्ष में ट्वीट किया है. हालांकि, स्वरा (Swara Bhasker) की यह तरफदारी उन्हीं को भारी पड़ रही है क्योंकि उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की तारीफ में अपने ट्वीट में लिखा, 'अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के लिए सराहनीय ट्वीट जो एक सिनेमाई ट्रेलब्लेजर, एक शिक्षक, प्रतिभा के संरक्षक और एक व्यक्ति के साथ है, जो दुर्लभ निर्मल और बहादुर दिल वाले हैं! आपके लिए और अधिक शक्ति.'

Appreciation tweet for @anuragkashyap72 who has been a cinematic trailblazer, a teacher and mentor of talent and a man

With rare candour and a brave heart ! More power to you Anurag — Swara Bhasker (@ReallySwara) March 3, 2021

अनुराग की तारीफ करने के बाद स्वरा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Swara infront of IT team.....mere ko bhi raid karo.....n they r like Salman....just ignore the poor woman!! pic.twitter.com/Rxk7SyLKAR — Marcus Aurelias (@MarcusAurelias) March 3, 2021

Aunty next is ur turn...... Lord Krishna's stan acc (@Mighty__Meera) March 3, 2021

Aunty ki salary tax slab mei nai aati — (@Staticc__) March 3, 2021

Lagta hai bahut dard hua hai.. Ek director to movie dene ka wada kiya tha uski bhi lag gai — (@mdipankarkumar) March 3, 2021

स्वरा (Swara Bhasker) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के लिए लिखा, 'तापसी पन्नू के लिए सराहनीय ट्वीट जो साहस और दृढ़ विश्वास के साथ एक अद्भुत लड़की है यह चीज अब बहुत कम देखने को मिलती हैं, मजबूत योद्धा खड़े हो जाओ!'

Appreciation tweet for @taapsee who is an amazing girl with courage and conviction that is rare to see now days.. Stand strong warrior! — Swara Bhasker (@ReallySwara) March 3, 2021

स्वरा के इस ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं

Appreciation ? For what ?

Seriously? You are appreciating and supporting tax chori ?? Tweet like swara A timewaste. — A warrior (@ankitasood13) March 4, 2021

IT raid k liye I bhi toh hona chaiye.. — TM (@tusharmandhyan) March 3, 2021

क्या है मामला

आपको बता दें, आयकर विभाग को फैंटम फिल्म्स कंपनी के कामकाज और लेन-देन में गड़बड़ी का शक है. फैंटम फिल्म्स कंपनी को अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap), विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल (Vikas Bahl) ने 2010 में लांच किया था. लेकिन जब 2018 में विकास बहन पर यौन शोषण का आरोप लगा तो इस कंपनी को बंद कर दिया गया. इसके बाद ये चारों पार्टनर पूरी तरह से अलग हो गए थे. इन चारों पर आरोप है कि फैंटम फिल्म से हुई कमाई का सही से ब्योरा आय कर विभाग को नहीं दिया गया और इसे कम दिखाया गया. देखना होगा अब इस मामले में आगे जांच कर रही टीम को और क्या मिलता है.

