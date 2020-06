Sushant पर Swastika Mukherjee का यह ट्वीट हुआ वायरल, मुंबई पुलिस से कर रहीं ऐसी मांग

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 14 जून को मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सुशांत की मौत के गम से अभी उनके फैंस बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर जहां सुशांत के आत्महत्या के लिए सीबीआई जांच की मांग उठ रही तो वहीं बार-बार उनके फैंस सुशांत को इंसाफ दिलाने की भी मांग कर रहे हैं. ट्विटर पर एक्ट्रेस स्वास्तिक मुखर्जी ने मुंबई पुलिस से उस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग की है जो सुशांत की मौत के बाद उनके रूम में चल रही पुलिसिया जांच का वीडियो बना रहा था. स्वास्तिक मुखर्जी का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, सुशांत सिंह के निधन के बाद जब पुलिस उनके रूम की जांच पड़ताल कर रही थी तो उस समय एक शख्स वहां पर अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, उस पर स्वास्तिक मुखर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'सुशांत सिंह की मौत के बाद जब उनके रूम में पुलिस जांच कर रही थी तो वहां एक शख्स वीडियो बना रहा है और वो वीडियो यूट्यूब पर काफी वायरल हो रहा है. इसका मतलब साफ है कि वहां कोई शख्स अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा है. मुंबई पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है.'

There are videos being uploaded on @YouTube showing the bedroom with policemen working, post the demise of Sushant Singh R. It’s clear someone has used his phone. Why is @MumbaiPolice not arresting the man and taking down the video that’s being posted everywhere?

