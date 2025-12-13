Advertisement
trendingNow13040148
Hindi Newsबॉलीवुडएक महीनों पहले मिल गई थी गुलशन कुमार की हत्या की टिप, ऑफिसर ने सुनाया खौफनाक वाकया; फोन पर 10 मिनट तक चीखें सुनता रहा अंडरवर्ल्ड डॉन

एक महीनों पहले मिल गई थी गुलशन कुमार की हत्या की टिप, ऑफिसर ने सुनाया खौफनाक वाकया; फोन पर 10 मिनट तक चीखें सुनता रहा अंडरवर्ल्ड डॉन

बॉलीवुड का कैसेट किंग को दुनिया को अलविदा कहे हुए 28 साल हो चुके है. साल 1997 में दिन दहाड़े उन पर 16 गोलियों की बौछार हुई. कहा जाता है उनकी चीखें अंडरवर्ल्ड के लोग फोन पर करीबन 10 मिनट तक सुनते रहे.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक महीनों पहले मिल गई थी गुलशन कुमार की हत्या की टिप, ऑफिसर ने सुनाया खौफनाक वाकया; फोन पर 10 मिनट तक चीखें सुनता रहा अंडरवर्ल्ड डॉन

Gulshan Kumar Murder Case: बॉलीवुड का कैसेट किंग को दुनिया को अलविदा कहे हुए 28 साल हो चुके है. साल 1997 में दिन दहाड़े उन पर 16 गोलियों की बौछार हुई. कहा जाता है उनकी चीखें अंडरवर्ल्ड के लोग फोन पर करीबन 10 मिनट तक सुनते रहे. इस भयानक घटना से उस वक्त हर कोई सदमे में थे.यहां तक कि लोगों ने डर के मारे घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था. लेकिन अभी हाल ही में राकेश मारिया ने एक ताजा इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें गुलशन कुमार की हत्या से कुछ महीने पहले ही अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों ने उन्हें टारगेट की जानकारी दी थी.

ये भी पढ़ें: 8 एपिसोड वाली वो धांसू सीरीज, जिसकी रहस्य से भरी कहानी देख हिल जाएगा दिमाग; IMdb पर दमदार रेटिंग

 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि उन्हें महीनों पहले ही टिप मिल गई थी. राकेश मारिया ने राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में गुलशन कुमार की मौत के बारे में बात की. राकेश मारिया ने राज शमानी से बातचीत में कहा, 'अप्रैल 1996 में रात के 3 बजे मुझे लैंडलाइन पर एक कॉल आई और उस शख्स ने मुझे बताया कि गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है. उसने बताया कि अबू सलेम ये सब कर रहा है और वह प्लान कर रहा है कि गुलशन को शिव मंदिर के बाहर गोली मारे, जहां गुलशन अक्सर जाया करते थे.'

हत्या की रची थी साजिश

राकेश मारिया ने आगे कहा, 'मुखबिर ने बताया कि अबू सलेम गुलशन की हत्या की साजिश रच रहा है और जैसे ही वो की तरह रोज शिव मंदिर जाएंगे उन्हें गोली मार दी जाएगी. सुबह के करीब 2-3 बजे होंगे. मुझे नींद नहीं आ रही थी. मेरी पत्नी ने मुझे कॉल के बाद बैठे देखा और उसे यह सब होते हुए देखने की आदत थी. उसने कहा- तुम किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते?’ मैंने कहा- हां, मैं करूंगा.'

महेश भट्ट को किया कॉल

राकेश मारिया ने कहा, 'सुबह करीब 6:30-7 बजे मैंने महेश भट्ट को कॉल किया जिन्होंने गुलशन कुमार के टी-सीरीज के लिए कई रोमांटिक फिल्में डायरेक्ट की थीं. मैंने उनसे कहा-तुम उन्हें कहो कि वो अपने घर से बाहर न निकलें, अगर वो शिव मंदिर के लिए जा रहे हैं. मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूं और कोई प्रोटेक्शन उनके लिए भिजवा रहा हूं.'

ये भी पढ़ें: 150 रुपए देगा…; एक डायलॉग से अक्षय कुमार को मिला 'कचरा सेठ', कभी काम के लिए तरसते थे मनोज जोशी; फिर पद्मश्री से हुए सम्मानित

 

राकेश ने आरोप लगाया कि पहली चेतावनी के कई महीने बाद गुलशन कुमार और उनके सिक्योरिटी गार्ड लापरवाह हो गए थे, जिसकी वजह से वे अकेले ही उसी शिव मंदिर गए, जहां उनकी हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता चला कि मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी थी, लेकिन उनकी नोएडा में बड़ी कैसेट फैक्ट्री थी, इसलिए यूपी पुलिस ने भी उन्हें बड़ी संख्या में गार्ड दिए थे. वे उनके साथ थे, लेकिन समय के साथ लोग लापरवाह हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टारगेट की जानकारी बहुत पहले मिली थी और कुछ हुआ नहीं. किसी त्योहार के मौके पर उनके बॉडीगार्ड छुट्टी पर चले गए और वे एक दिन बिना गार्ड के शिव मंदिर गए और वहीं उनकी हत्या कर दी गई.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Gulshan Kumar

Trending news

कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?