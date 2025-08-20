पति करोड़ों का मालिक फिर भी पत्नी काट रही झुग्गी बस्ती में समय, आखिर क्यों एक्ट्रेस को लेना पड़ा ये बड़ा स्टेप
बॉलीवुड

पति करोड़ों का मालिक फिर भी पत्नी काट रही झुग्गी बस्ती में समय, आखिर क्यों एक्ट्रेस को लेना पड़ा ये बड़ा स्टेप

बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए ये काम कर रही हैं जिसकी उम्मीद फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं थी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:41 AM IST
पति करोड़ों का मालिक फिर भी पत्नी काट रही झुग्गी बस्ती में समय, आखिर क्यों एक्ट्रेस को लेना पड़ा ये बड़ा स्टेप

Bollywood: एक्टर्स अक्सर अपने किरदार को बेहतर करने और कैरेक्टर को सही से समझने के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी लेते हैं. जिससे वो ऑडियंस के सामने अपने कैरेक्टर को बखूबी पेश कर सकें और फैंस भी उस किरदार से रिलेट करते हैं. वहीं बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपने किरदार की असल जिंदगी को समझने और एक्सपीरियंस करने के लिए ये बड़ा स्टेप ले लिया है. दरअसल आज हम एक्ट्रेस दिव्या खोसला की बात कर रहे हैं. जिनकी अपकमिंग फिल्म 'एक चतुर नार' की शूटिंग लखनऊ में हो रही है. दिव्या के पति टी- सीरीज के मालिक भूषण कुमार हैं जो कि 10 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.
 
फिल्म 'एक चतुर नार' में दिव्या की कैरेक्टर एक झुग्गी मे रहने वाली लड़की है जिसको गहराई से समझने के लिए एक्ट्रेस ने झुग्गी बस्ती में रहने का फैसला किया है. जिससे वो अपने किरदार को महसूस कर उसके इमोशन को समझ पाएं. दिव्या खोसला के इस स्टेप से उनके फैंस शॉक्ड हो गए हैं.

 यह भी पढ़ें: गौहर खान के घर सितारों का जमावड़ा, जमकर की बेबी शॉवर पार्टी, बेबी बम फ्लांट करती नजर आईं एक्ट्रेस 

दिव्या खोसला ने अपनी फिल्म के कुछ सीन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें उन्होंने अपने कैप्शन में बताया कि कैसे उन्होंने किरदार की सच्चाई को दर्शाने के लिए लखनऊ के झुग्गी बस्ती में टाइम स्पेंड किया था. दिव्या ने बताया कि ये कैरेक्टर उनके के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था. इस किरदार से उन्हें जिंदगी को एक अलग और नए नजरिए से देखने का मौका मिला है. दिव्या खोसला की ये फिल्म 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Divya Khosla KumarBhushan KumarUpcoming film Ek Chaturnaar

