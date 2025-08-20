पति करोड़ों का मालिक फिर भी पत्नी काट रही झुग्गी बस्ती में समय, आखिर क्यों एक्ट्रेस को लेना पड़ा ये बड़ा स्टेप

Bollywood: एक्टर्स अक्सर अपने किरदार को बेहतर करने और कैरेक्टर को सही से समझने के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी लेते हैं. जिससे वो ऑडियंस के सामने अपने कैरेक्टर को बखूबी पेश कर सकें और फैंस भी उस किरदार से रिलेट करते हैं. वहीं बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपने किरदार की असल जिंदगी को समझने और एक्सपीरियंस करने के लिए ये बड़ा स्टेप ले लिया है. दरअसल आज हम एक्ट्रेस दिव्या खोसला की बात कर रहे हैं. जिनकी अपकमिंग फिल्म 'एक चतुर नार' की शूटिंग लखनऊ में हो रही है. दिव्या के पति टी- सीरीज के मालिक भूषण कुमार हैं जो कि 10 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.



फिल्म 'एक चतुर नार' में दिव्या की कैरेक्टर एक झुग्गी मे रहने वाली लड़की है जिसको गहराई से समझने के लिए एक्ट्रेस ने झुग्गी बस्ती में रहने का फैसला किया है. जिससे वो अपने किरदार को महसूस कर उसके इमोशन को समझ पाएं. दिव्या खोसला के इस स्टेप से उनके फैंस शॉक्ड हो गए हैं.

दिव्या खोसला ने अपनी फिल्म के कुछ सीन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें उन्होंने अपने कैप्शन में बताया कि कैसे उन्होंने किरदार की सच्चाई को दर्शाने के लिए लखनऊ के झुग्गी बस्ती में टाइम स्पेंड किया था. दिव्या ने बताया कि ये कैरेक्टर उनके के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था. इस किरदार से उन्हें जिंदगी को एक अलग और नए नजरिए से देखने का मौका मिला है. दिव्या खोसला की ये फिल्म 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.