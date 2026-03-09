टीम इंडिया की जीत पर खुशी से झूम उठीं अनुष्का शर्मा, बैक-टू-बैक विन पर दी बधाई, बोलीं- ‘शानदार टीम…’

संडे शाम गुजरात के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया. जहां इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के बड़े अंतर से हराकर खिताब को अपने नाम कर लिया. ये जीत इंडियन क्रिकेट टीम के लिए किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था, क्योंकि टीम ने दमदार प्रदर्शन के साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया था. वहीं इंडिया टीम की इस शानदार जीत के बाद बॉलीवुड सितारों ने उन्हें बधाई देना शुरु कर दिया, जिसमें एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है.



अनुष्का शर्मा ने इंडियन टीम द्वारा टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने टीम की बैक-टू-बैक विन की तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘इस शानदार जीत के लिए कमाल की टीम को दिल से बधाई! बैक-टू-बैक वर्ल्ड कप विन.’

इन कलाकारों ने भी दी बधाई

अनुपम खेर ने इंडिया को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘इंडिया चैंपियन है! जय हिंद!’ वहीं लेखक-गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी इस जीत का जश्न मनाते हुए लिखा, ‘मिट्टी के बेटे, फिर से जीते! बधाई भारत!’ इस बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने में अक्षय कुमार कैसे पीछे रह सकते थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर टीम की मेहनत की तारीफ करते हुए लिखा, ‘वर्ल्ड कप घर लाने पर टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई!’

जूनियर एनटीआर ने जाहिर की खुशी

इन सितारों के साथ ही अजय देवगन, सोनल चौहान, सिंगर गायक सुखबीर, फाल्गुनी पाठक, विवेक ओबरॉय, अनन्या पांडे, जूनियर एनटीआर, परिणीति चोपड़ा, मेगास्टार चिरंजीवी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल और सुनील शेट्टी समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर टीम को बधाई दी. वहीं साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने टीम की जीत पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए लिखा, ‘हमारे 'Men In Blue’ ने पूरे टूर्नामेंट में शांति, संयमित और दबदबे से भरपूर प्रदर्शन के साथ ट्रॉफी को फिर से अपने नाम किया लिया और एक नया इतिहास रच दिया... टीम इंडिया को बधाई. आज रात पूरा देश चैन से सो पाएगा.’