Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gandhari Review: ‘महाभारत’ से ली इंस्पिरेशन, तापसी पन्नू की दमदार परफॉर्मेंस; नेटफ्लिक्स पर आई एक मां के बदले की कहानी

Gandhari Film Review: हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर तापसी पन्नू की नई फिल्म ‘गांधारी’ रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने एक मां का दमदार रोल प्ले किया है. चलिए बताते हैं आखिर में फिल्म क्या खास है और क्यों आपने ये फिल्म देखनी चाहिए.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 03, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:10 PM IST
Gandhari Review: ‘महाभारत’ से ली इंस्पिरेशन, तापसी पन्नू की दमदार परफॉर्मेंस; नेटफ्लिक्स पर आई एक मां के बदले की कहानी
Image Credit: तापसी पन्नू की नई फिल्म ‘गांधारी’ (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारतीयों के लिए जल्द बंद हो सकते हैं EB-1 ग्रीन कार्ड, अमेरिका ने जारी कर दी चेतावनी
2
3
4
5