Gandhari Review: ‘महाभारत’ से ली इंस्पिरेशन, तापसी पन्नू की दमदार परफॉर्मेंस; नेटफ्लिक्स पर आई एक मां के बदले की कहानी

फिल्म रिव्यू: गांधारी
कास्ट: तापसी पन्नू, इश्वाक सिंह, छाया कदम, स्वास्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ, जतिन सरना, प्रशांत नारायणन, चंदन रॉय
डायरेक्टर: देवाशीष मखीजा
प्रोड्यूसर: कनिका ढिल्लों
ड्यूरेशन: 1 घंटा 55 मिनट
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
रेटिंग: 3.5 स्टार
Gandhari Review: ‘महाभारत’ में गांधारी का किरदार बेहद खास था. गांधारी ने ये संकल्प लिया था कि जब उनके पति दुनिया को देख नहीं सकते, तो वे भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में उस दर्द को बांटेंगी और खुद भी अपनी आंखों से संसार नहीं देखेंगी, जिसके बाद उन्होंने जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली. ऐसे में इस मूवी ‘गांधारी’ का मेन किरदार भी अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए पट्टी बांध लेता है, लेकिन यहां ये पट्टी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन जाती है.
नेटफ्लिक्स पर तापसी पन्नू की नई फिल्म ‘गांधारी’ रिलीज हो गई है. इसमें तापसी का रोल एक मां का है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है. इसी मजबूत इमोशनल आधार पर कनिका ढिल्लों ने एक ऐसी कहानी बुनी है, जिसमें रोमांच, मिस्ट्री, एक्शन और मां के दर्द का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है.
कहानी पश्चिम बंगाल के जॉयपुरा रेलवे स्टेशन से शुरू होती है. जहां बानी और इश्वाक सिंह अपनी बच्ची के साथ ट्रेन से जा रहे होते हैं. इसी दौरान एक मिस्टीरियस औरत उनकी बच्ची को लेकर गायब हो जाती है. उसके पीछे भागती बानी एक बड़े लोहे से टकरा जाती है. इस चोट के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है. पुलिस के पास जाने पर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता. जॉयपुरा के पुलिस वाले इस घटना को हल्के में लेते हैं.
इसी बीच सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जतिन सरना पहुंचते हैं. उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती कि शहर में हो रहे बच्चियों के अपहरण को लेकर लोकल पुलिस वाले ज्यादा एक्टिव नहीं है. शहर में अपराधियों का एक बेहद खतरनाक नेटवर्क एक्टिव है है ‘ऑपरेशन ब्लैक होल’. प्रशांत नारायणन इसका मुखिया है और उसके नेतृत्व में बाल अपहरण और तस्करी का एक खतरनाक गिरोह चल रहा है. अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए बानी एक योद्धा बनकर उभरती है.
लेकिन जॉयपुरा सिर्फ एक छोटा शहर नहीं है. ये कई चेहरों और कई रहस्यों वाला शहर है. यहां हर किरदार के पीछे एक अलग कहानी छिपी हुई है. इसी बीच शहर में लोकल देवी चौमुखी माता का मेला होने वाला है, जहां कुछ बड़ा और खतरनाक होने की संभावना है. क्या बानी अपनी बच्ची मिष्टी को वापस ला पाएगी? पुलिस और बानी बच्चियों के तस्करों के इस शक्तिशाली गिरोह से टकराकर क्या हासिल कर पाते हैं? और इस पूरी कहानी के अतीत में छिपी घटनाएं वर्तमान को किस तरह प्रभावित करती हैं?
यही सवाल फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं. घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं और कहानी में आने वाले लगातार मोड़ और रहस्य दर्शक को बांधे रखते हैं. जैसे ही लगता है कि अब कहानी की दिशा समझ आ गई है, एक नया ट्विस्ट सामने आ जाता है.
बानी के किरदार में तापसी पन्नू का अभिनय शानदार है. तापसी हमेशा अपने किरदारों से ऑडियंस को इंप्रेस करती रही हैं, लेकिन ‘गांधारी’ में तापसी एक अलग ही तेवर के साथ नजर आती हैं. उन्होंने बानी के अंदर छिपे गुस्से, दर्द, डर और एक मां की बेचैनी को बेहद प्रभावी तरीके से पर्दे पर उतारा है. उनके किरदार में एक तरफ मां की इमोशनल कमजोरी है, तो दूसरी तरफ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का साहस.
इश्वाक सिंह मिष्टी के पिता और बानी के पति के किरदार में सरप्राइज करते हैं. उनके किरदार को कहानी में जिस तरह जोड़ा गया है, वो फिल्म के इमोशनल साइड को मजबूत करता है. देवाशीष मखीजा ‘गांधारी’ के सेंट्रल कैरेक्टर के जरिए एक रोमांचक कहानी को शानदार तरीके से प्रस्तुत करने में कामयाब रहते हैं. निर्देशन में एक्शन और भावनाओं के बीच अच्छा बैलेंस दिखाई देता है.
फिल्म की सबसे बड़ी ताकत कनिका ढिल्लों की राइटिंग है. ‘महाभारत’ के गांधारी किरदार की थीम से इंस्पिरेशन लेकर एक मॉर्डन फीमेल लीड एक्शन थ्रिलर की कहानी में नयापन है. कनिका ढिल्लों की कहानी टिपिकल मसाला फिल्मों से अलग है. कहानी सिर्फ एक मां के अपनी बेटी को तलाशने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके आसपास एक पूरी दुनिया और कई परतें तैयार करती है.
कुल मिलाकर, ‘गांधारी’ एक ऐसी मां की कहानी है, जो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए अंधेरे की उस दुनिया में उतरती है, जहां हर कदम पर नया खतरा और हर चेहरे के पीछे एक नया राज छिपा है. तापसी पन्नू का पावरफुल और इमोशनल अभिनय, कनिका ढिल्लों का दमदार लेखन और देवाशीष मखीजा का डायरेक्शन इसे एक इफेक्टिव एक्शन थ्रिलर बनाते हैं.