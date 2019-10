उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की ‘सांड की आंख’ की तारीफ, भूमि-तापसी ने ऐसे किया शुक्रिया

नई दिल्ली: लोगों को बेसब्री से तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) की आगामी फिल्म 'सांड की आंख (Saand Ki Aankh)' का इंतजार है. फिल्म की पहली स्पेशल स्क्रीनिंग हो चुकी है जिसमें दोनों एक्ट्रेस को जमकर तारीफ मिली है. तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) ने उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू के लिए उनके ही घर में अपनी आगामी फिल्म 'सांड की आंख (Saand Ki Aankh)' की एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया था.

जिसके बाद उपराष्ट्रपति द्वारा फिल्म की सराहना किए जाने से दोनों अभिनेत्रियां स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हैं. फिल्म में इन दोनों अभिनेत्रियों ने भारत की सबसे उम्रदराज शार्पशूटर्स प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर के किरदार निभाए हैं. अब तापसी (Taapsee Pannu) और भूमि (Bhumi Pednekar) ने इस अंदाज में उपराष्ट्रपति का आभार जताया है...

Thank you Hon.Vice President sir, for watching our beloved film #SaandKiAankh and for hosting us. Thank you for giving our film love. This truly was a memorable evening with you and your family sir. Jai hind @VPSecretariat pic.twitter.com/3nPL1xNN66

उपराष्ट्रपति ने शनिवार को इन दोनों अभिनेत्रियों से मुलाकात की और उनकी फिल्म की कुछ झलकियां देखीं. इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा, "'सांड की आंख' की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं. फिल्म ने इन दो शार्प शूटर्स का सभी बाधाओं को पार करने और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनने का वास्तविक चित्रण किया है."

Thank you so much sir. Such an honour to have you and your family as the first audience for our little gem #SaandKiAankh

Thank you for the kind words https://t.co/cCIHkIAInc

— taapsee pannu (@taapsee) October 5, 2019