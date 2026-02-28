Advertisement
‘हीरो तय करता है अपनी फिल्म की हीरोइन...’ बॉलीवुड पर तापसी पन्नू का बेखौफ बयान, पोल खोलते हुए बोलीं- ‘बदं दरवाजों के पीछे...’

Taapsee Pannu: तापसी पन्नू ने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया है कि इंडस्ट्री में कई बार हीरो अपनी मर्जी से अपनी फिल्म की हीरोइन तय करता है और फैसले बंद दरवाजों के पीछे हो जाते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ‘डिफिकल्ट’ कहा जाता है, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी सच बताती है. क्या उनकी बेबाकी ने करियर पर असर डाला?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:57 AM IST
Trending Photos

Taapsee Pannu Statement on Bollywood

Taapsee Pannu Statement on Bollywood: तापसी पन्नू हमेशा से ही बेबाक रही हैं. वे मजबूत कहानियां चुनने और इंडस्ट्री पर खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर खुलकर अपनी बात रखी कि क्या साफ-साफ बोलने की वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा में काम का नुकसान उठाना पड़ा? तापसी ने माना कि कई बार फैसले बंद दरवाजों के पीछे हो जाते हैं और कलाकार को इसकी सीधी जानकारी भी नहीं मिलती.

जब उनसे पूछा गया, ‘क्या उनकी बेबाकी की वजह से उन्हें प्रोफेशनल नुकसान हुआ?’. उन्होंने कहा, ‘मुझे ये बात कभी सीधे तौर पर नहीं बताई गई. अगर कुछ हुआ भी होगा तो वो मेरे पास नहीं आया. बस इतना सुनने में आता है कि कोई कह देता है कि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता. कई बार तो बात वहीं खत्म हो जाती है और आपको असली वजह भी नहीं पता चलती’. तापसी ने आगे कहा, ‘कभी-कभी पता चलता है कि फिल्म का हीरो नहीं चाहता कि आप उस फिल्म का हिस्सा बनें’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee)

हीरो तय करता है फिल्म की हीरोइन

उन्होंने आगे कहा, ‘ये इंडस्ट्री में आम बात है. ज्यादातर फिल्मों में हीरो का काफी असर होता है, जब तक कि डायरेक्टर खुद बहुत बड़ा नाम न हो’. उनके मुताबिक, हीरो-हीरोइन वाली फिल्मों में अक्सर कास्टिंग पर हीरो की राय को ज्यादा अहमियत दी जाती है. उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म ‘डंकी’ का उदाहरण दिया, जिसमें वे शाहरुख खान के साथ नजर आई थीं. तापसी ने बताया, ‘जब राजू सर ने तय कर लिया कि उन्हें मुझे ही लेना है, तो मैं फिल्म में थी. ये इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्टर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे’. 

क्यों तापसी को डिफिकल्ट मानते हैं लोग? 

उन्होंने माना कि कमर्शियल सर्किट में उनकी कास्टिंग से कई लोग हैरान भी थे. तापसी पर कई बार ‘डिफिकल्ट’ होने का टैग भी लगाया गया है. इस पर उन्होंने कहा, ‘मैं सुनती हूं कि लोग मुझे डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों? मेरी फिल्मोग्राफी देख लीजिए, जिन डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम किया है, उन्होंने मुझे दोबारा भी कास्ट किया है. अगर मैं सच में मुश्किल होती तो ऐसा कैसे होता’. उन्होंने साफ कहा कि काम ही असली पहचान बनाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee)

‘अस्सी’ में नजर आ रहीं तापसी पन्नू

उन्होंने ये भी कहा, ‘जो लोग मेरे साथ काम नहीं करते, वे अक्सर बिना जाने राय बना लेते हैं. मैं अपने काम को बोलने देती हूं. ये रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसी तरह बैलेंस रह पाती हूं’. वहीं, उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो तापसी हाल ही में कोर्टरूम ड्रामा ‘अस्सी’ (Assi) में नजर आ रही हैं, जिसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि, फिल्म उम्मीदों के मुताबिक उतनी कमाई नहीं कर पा रही, जितनी लगाई जा रही थी.

